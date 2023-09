Sergio Hernández: "En una selección nacional hay muchos egos, hay que ponerlos a un lado"

Para Sergio Hernández, el entrenador que dirigió a Argentina al subcampeonato del Mundo de baloncesto en 2019 y al bronce Olímpico en 2008, para que un equipo nacional sea exitoso es imprescindible que el jugador que llega al seleccionado nacional aparte los egos.

"En cualquier deporte de equipo los jugadores son lo más importante. Puede que tengas el mejor entrenador, la mejor estrategia... pero necesitas el mejor talento. Entonces, necesitas un equipo desinteresado. Todos en el equipo deben querer una sola cosa: ganar. Hay muchos egos en una selección nacional", dijo Hernández en una entrevista con el portal de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en Manila, Filipinas.

El técnico que dirigió al conjunto abiceleste en dos etapas (2005-2008 y 2015-2019) tuvo a su cargo a jugadores como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto y Facundo Campazzo.

"Los jugadores están acostumbrados a ser estrellas, buenos jugadores en sus clubes, con minutos, con remates. En una selección nacional, pueden estar en el banquillo, jugar sólo 10 minutos y todavía necesitan ayudar al equipo a pesar de sus frustraciones. Es muy importante que todos dejen sus egos a un lado y que todos permanezcan juntos", dijo la Oveja, como le apodan.

Hernández ve a Serbia salir campeón de esta Copa del Mundo y definió a Luka Doncic como el jugador más difícil que ha enfrentado.

"He dirigido contra LeBron James, Kobe Bryant, Pau Gasol y Dirk Nowitzki, pero nunca me sentí tan mal como entrenador que cuando jugamos contra Luka Doncic en los Juegos Olímpicos de Tokio. No sabía qué hacer. Lo intentamos todo. Lo atrapamos, jugamos en doble equipo, activamos el pick and roll. Lo custodiamos con los pequeños, con los grandes. Nos anotó 31 puntos... en la primera parte. Terminó con 48 puntos y 11 asistencias. Nunca he visto nada parecido. Increíble. Para mí, es el mejor jugador del mundo en este momento junto con Nikola Jokic", dijo Hernández.