Hija de Shaquille O'Neal sigue paso de su padre, pero en otra universidad

"Hijo de gato caza ratón", aunque no necesariamente en el mismo lugar.

La hija menor de la exestrella de la NBA, Shaquille O'Neal, decidió la universidad por la que jugará y no será precisamente la que estudió su padre.

Me'Arah O'Neal firmó el domingo una carta de intención nacional para continuar su carrera jugando baloncesto universitario en Florida, donde jugará con los Gators.

La hija de Shaquille escogió a los Gators en lugar de Louisiana State University (LSU), donde estudió el padre de la atleta y que ganó el campeonato universitario pasado.

La joven de 17 años, catalogada como un jugadora de poste de 6 pies 3 pulgadas de la Escuela Secundaria Episcopal en Houston, ocupa el puesto 33 en general en la clase de reclutamiento de 2024, según HoopGurlz Recruiting Rankings.

Shaq, cuatro veces campeón de la NBA, era una leyenda en LSU y mantenía una estrecha relación con la escuela. Después de hacerse cargo de Reebok, el primer movimiento de Shaq fue fichar a la estrella de los Tigres, Angel Reese, con un contrato NIL (name-image-likenes, en inglés), lo que permite al estudiante monetizar su imagen.

Sin embargo, Me'Arah ha elegido tomar un camino diferente al de su padre, quien planteó su reacción a ESPN, en la que deja ver que se mantuvo al margen de la decisión de su hija.

"Lo que sí le dije fue: 'Ve a donde te necesitan, no a donde te quieren'", dijo, "porque si vas a donde te quieren y tienen a otras personas como tú, puede llevar un tiempo". 'Quiero que (mis hijos) tengan su propio viaje, su propia experiencia".

Los otros equipos que se ubicaron entre los ocho primeros de la joven O'Neal fueron Arizona State, Baylor, UCLA, Georgia Tech, Kentucky y Tennessee. Para Me'Arah, que visitó Florida en septiembre, su decisión se redujo a quién quería como entrenadora.

"Fui a la visita a Florida y tuve la sensación de que era allí donde pertenecía y que iba a tener más éxito si iba a jugar a Florida", le dijo a ESPN.

"Sentí que me conectaba con la entrenadora Kelly (Rae Finely) más que con cualquiera de las otras escuelas que me reclutaron. Ella realmente se preocupa por mí, no sólo dentro de la cancha sino también fuera de ella. Eso es importante para mí", dijo la jugadora, en la información que también recoge CBS Sports.

Algunos de los otros hijos de Shaq también jugaron baloncesto universitario. Shareef jugó para el equipo masculino de UCLA antes de transferirse a LSU y finalmente seguir una carrera profesional. Shaqir es actualmente un estudiante de segundo año con camiseta roja para el equipo masculino del sur de Texas. Amirah, que ya no juega, pasó al equipo femenino de LSU antes de transferirse a Texas Southern.