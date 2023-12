Andrés Feliz conduce al Joventut a otra victoria en la Eurocup

La Penya hace una gran segunda parte y se lleva la victoria de la pista de los Wolves Vílinius (79-94). Séptimo triunfo en la Eurocup, importante para seguir en las primeras posiciones

La racha no se detiene y la Penya lleva ya siete victorias seguidas entre Eurocup y ACB. El miércoles, el Joventut Badalona español ha superado a los Wolves Vilnius lituano por 79 a 94 con una gran segunda parte. Partidazo del dominicano Andrés Feliz con 18 puntos, 10 asistencias y 30 de valoración.



Los verdinegros no han arrancado bien el partido, con errores en el tiro y perdiendo muchos balones, lo que han aprovechado los lituanos para dominar el duelo, 14-6. Poco a poco, los Wolves han ido tirando del margen, 18-9, pero con la aparición de Feliz y Tomic la Penya ha reducido diferencias al final del cuarto, 20-15.



Un triple de Feliz para empezar el cuarto redujo a dos la distancia, 20-18, pero de nuevo los balones perdidos y no controlar el rebote, hicieron que los Wolves estiraran su margen, 27-18. El revulsivo de la Penya fue Yannick Kraag, y con 9 puntos, hizo que los verdinegros se situaran a sólo un punto, 31-30. El neerlandés, junto con Feliz y sus triples, han hecho que el Joventut diera la vuelta al resultado, 39-41. Al descanso, 43-41 para los locales.



Con un gran acierto desde el triple, la Penya se puso por delante, 46-50, pero un 12-3 de parcial para los Wolves marcado por los balones perdidos del Joventut, obligó a Carles Duran a detener el partido, 58-53 . La entrada en juego de Andrews y Cook ha hecho que los verdinegros se pusieran de nuevo por delante, 62-65. Al final del período, 64-71 después de una canasta de Busquets.



El Joventut salió dispuesto a cerrar el partido desde el inicio, y con un 0-7 en dos minutos, amplió la diferencia hasta los 14 puntos, 64-78. Los de Carles Duran acabaron el duelo de forma muy sólida, y un triple de Ruzic puso la máxima, 76-94, a minuto y medio para el final. Con el 79-94, la Penya suma un nuevo triunfo en la Eurocup y sigue creciendo.