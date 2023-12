Morant brilla con 34 puntos en su reaparición con Grizzlies, que superan a Pelicans

Ja Morant coronó un debut en el que anotó 34 puntos con un drible en el callejón, para conseguir una flotadora cuando el tiempo expiraba, lo cual dio el martes a los Grizzlies de Memphis una victoria de 115-113 sobre los Pelicans de Nueva Orleáns.

Los Grizzlies, quienes llegaron al compromiso hundidos en una racha de cinco derrotas y que tuvieron una foja de 6-19 durante la suspensión de 25 partidos impuesta a Morant, perdían por 24 unidades en la primera mitad, pero tomaron la delantera por 113-111, gracias a un enceste de su astro cuando restaban 1:22 minutos.

Morant fue suspendido luego de publicar en las redes sociales imágenes de sí mismo portando armas.

Los Pelicans empataron el encuentro y los dos equipos fallaron disparos de tres puntos antes de que Morant resolviera justo cuando sonaba la bocina.

Buena parte del público enmudeció, mientras Morant y sus compañeros celebraban al pie de una canasta.

"He dedicado trabajo a esto", dijo Morant. "No había jugado un partido en ocho meses. Tuve mucho tiempo para conocerme. Hubo días muy difíciles, en que medité esto. Pero, ¿saben? El basquetbol es mi vida, es lo que amo, es terapéutico para mí. Y simplemente me emociona estar de regreso".

Taylor Jenkins, entrenador de los Grizzlies, diseñó la jugada que significó el triunfo pensando en Morant.

"Fue una jugada especial para un jugador especial", comentó.

El total de puntos de Morant fue el mayor que haya registrado en la historia de la NBA un jugador que venía de una ausencia de al menos 25 partidos.

Jaren Jackson Jr. anotó 24 puntos y Desmond Bane agregó 21 por Memphis, que cortó la racha de cuatro triunfos que ostentaban los Pelicans.

Brandon Ingram sumó 34 puntos por Nueva Orleáns, pero Zion Williamson vio limitado su tiempo en la cancha, tras acumular faltas. Williamson finalizó apenas con 13 puntos.