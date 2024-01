El Che García lloró en Baréin al dejar a República Dominicana; Uribe dice que espera traerlo

El hasta 2023 dirigente de la selección dominicana dijo que su identificación con la selección y la República Dominicana es conocida de todos, pero aún así las cosas no pudieron ser arregladas para que él continuara como el entrenador del equipo tricolor.

Al contrario, Néstor -Che- García recibió una oferta de Baréin. "Cuando salió lo de Bahréin me sentí triste. Los primeros días que llegué acá, no me da vergüenza decir que lloré", señaló el dirigente.

"He estado bastante tiempo, es más, ya estaba casi radicado en RD. Todo el mundo sabe mi idenfiticación con la gente", manifestó García, quien dirigió al equipo nacional en los últimos dos mundiales.

"Pero no podíamos arreglar la situació para que yo sea entrenador ´full time´ (tiempo completo) de la selección con la Federación", manifestó García.

En el juego de ofertas y contra ofertas García quedó insatisfecho por no ser para la posición de representar a un país internacionalmente.

"Rechacé varias ofertas de otros lados, de otros equipos porque quería estar ahí", en República Dominicana. García habló en el programa Grandes en los Deportes.

Llegó un momento que el arreglo ya no se podía lograr. "No se ponían de acuerdo con mi representante. Hicimos un par de oferta y no tuvimos una respuesta, si era "full time" o "part time" (tiempo parcial), continuó García.

Dijo que luego recibió la oferta de Bahréin para dirigir un equipo en ese país. "Me dedico a esto", señaló. Avisó su decisión para "fin de año".

En ese país recibió la oferta de Arabia Saudita para dirigir esa selección. Una llamada recibida por el presidente de la Federación saudita a quien conoce desde hace 20 años y su vicepresidente fue jugador de él, hace dos décadas.

Dijo que avisó lo de Arabia para ver lo que podía pasar. Hubo una comunicación poca fluida con el presidente de la Fedombal, Rafael Uribe y fue Junior Páez, quien entendió el movimiento. "Todo fue muy transparente", al punto que antes de decirle a su representante, la dirigencia local sabía sobre la oferta de ese país.

Desde que terminó el Mundial 2023, dijo que recibió una oferta, pero insuficiente. Dijo que fue a España a ver jugadores de aquí "sin tener nada firmado, sin contrato".

Uribe aspira a que retorne

Dijo que la negociación le sirve de experiencia El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, dijo que con García existen unas "relaciones cordiales", al punto de que "próximamente esperamos que esté aquí de vuelta con nosotros". Dijo que el plan específico con el Che era completar "el ciclo", que termina con los Juegos de París 2024. Dijo que tiene "la esperanza" de arribar el acuerdo con García.Uribe señaló que el proceso por el que pasó con el Che le deja una experiencia sobre cómo proceder en futuros casos.La idea es dejar plasmado los acuerdos debido a que los pactos con el dirigente argentino, por el nivel de cercanía entre ambas partes, se realizaron de manera verbal. Parte de lo que congeló la negociación fue el hecho de que García quería pasar de ser dirigente de tiempo parcial a tiempo completo y eso elevaba su precio.