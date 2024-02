Andrés Féliz extiende contrato con el Joventut, de la ACB, hasta 2026

El Club Joventut Badalona y Andres Féliz han llegado a un acuerdo para ampliar una temporada más el vínculo que les unía, y el jugador dominicano firma hasta el 30 de junio del 2026 con la Penya.

Féliz aterrizó en Badalona al inicio de la temporada 2021/22, y desde su debut en la Liga Endesa, el dominicano ha ido en constante evolución hasta convertirse en uno de los líderes del Joventut, y uno de los mejores jugadores de la ACB y la Eurocup.

Con 14'3 puntos por partido, Féliz es el máximo anotador del Joventut en la Penya, y el séptimo de la ACB, además de ser el sexto jugador más valorado de la competición con 16'4 puntos de media. Y en la Eurocup, el dominicano anota 13'5 puntos por partido, además de repartir 5 asistencias para un total de 18'5 créditos de valoración por duelo.

Los números de Féliz demuestran su importancia en el equipo, pero no sólo destaca por ello. Su carácter competitivo y su espíritu ganador hacen de él un jugador muy especial. El dominicano ha mejorado de forma constante, pasando de 7'4 puntos en la primera temporada a los 11 de la segunda, llegando este año a los 14'3 puntos por partido.

El base está muy satisfecho con la ampliación de su contrato con la Penya: "Quiero agradecer al club la renovación. Es una oportunidad para mí y mi familia. El club me ha demostrado que cree en mí y estoy muy contento por eso. Al inicio no fue fácil, porque empezaba mi carrera, pero he trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora, y estoy muy contento y agradecido por la confianza que me han dado el Club y los compañeros. El objetivo es situar a la Penya lo más arriba posible".

Féliz es uno de los mejores jugadores cuando el balón más quema, y esta temporada ya ha anotado tres canastas sobre la bocina para darle la victoria a la Penya. Cuenta Féliz que "al principio no me salían las cosas, pero esta temporada han llegado varias. La de Bilbao, Londres, Cedevita... y no me olvido de la canasta contra el Baskonia. Me ayuda a ser yo mismo y que el equipo gane, que es lo que todos buscamos".

Y Andres Féliz no es un referente sólo en pista, el Tigre de Guachupita es el gran ídolo de la grada verdinegra, mostrando una gran conexión con la afición: "Lo hacemos por nuestra gente, para que lo disfruten y nos sigan mostrando su apoyo. Nosotros queremos que nos sigan ayudando, para que nosotros juguemos por ellos y para que se sientan orgullosos del Club al que pertenecen".