Primer partido de Caitlin Clark en WNBA será su prueba para un puesto en el equipo olímpico

El comienzo de Caitlin Clark en la WNBA le servirá como prueba para un lugar en el equipo olímpico de baloncesto femenino de Estados Unidos.

La lista femenina para los Juegos de París no se determinará antes del 1 de junio. Al no poder asistir al campo de entrenamiento de Estados Unidos este mes, Clark tendrá el comienzo de su carrera en la WNBA para mostrarle al comité de selección del baloncesto femenino de su país si merece un lugar en la lista del equipo.

La presidenta del comité de selección, Jennifer Rizzotti, dijo que estará observando.

"Siempre quieres introducir nuevos jugadores en el grupo, ya sea por ahora o en el futuro", dijo Rizzotti a The Associated Press. "Nos atenemos a nuestros principios de talento, obviamente, ajuste posicional, lealtad y experiencia. Tiene que ser una combinación de todo un trabajo. Todavía no será justo para algunas personas".

Clark fue invitada a asistir al campo de entrenamiento de Estados Unidos en Cleveland, pero se llevó a cabo durante la Final Four cuando todavía estaba compitiendo por un campeonato nacional con Iowa.

Asistir al campamento no era obligatorio para formar parte del equipo, pero ciertamente habría ayudado a la líder anotadora de todos los tiempos de la División I de la NCAA a demostrarle al comité de selección que podía defenderse contra algunos de los mejores jugadores del mundo. El campamento en Cleveland fue el último que tuvo Estados Unidos antes de anunciar su plantilla.

El equipo se reunirá en Phoenix durante unos días en julio, justo antes de los Juegos Olímpicos, e incluirá un juego de exhibición de Estrellas contra jugadoras de la WNBA.