LeBron James critica en el centro de repetición de la NBA pidiendo llamadas

Bron James estaba viendo rojo después de que Los Angeles Lakers vieron escapar una oportunidad de oro.

Su frustración no se centró tanto en desperdiciar una ventaja de 20 puntos. O su último triple fallido que terminó con el juego empatado. O el toque de timbre de Jamal Murray que le dio a los Denver Nuggets una victoria por 101-99 sobre los Lakers en el segundo juego de su serie de primera ronda el lunes por la noche.

La ira de James era más distante: el centro de repetición de la NBA en Secaucus, Nueva Jersey. En el centro de su ira estaba una falta de Michael Porter Jr. en la segunda mitad que fue anulada cuando la liga dijo que el jugador había hecho solo un contacto marginal con D'Angelo Russell.

"Para ser honesto, no entiendo lo que está pasando en el centro de repetición", dijo James, cuyo equipo regresa a Los Ángeles para el tercer juego el jueves enfrentando un déficit de 2-0 en la primera ronda de la postemporada de la NBA. "D-Lo claramente recibe un golpe en la cara mientras conduce el balón. ¿Qué (improperio) tenemos un centro de repetición? No tiene sentido. No tiene sentido. Me molesta."

James no fue tan expansivo en su entrevista posterior al juego después de que los Lakers vieron a Murray y los Nuggets recuperarse de un hoyo 68-48 para capturar su décima victoria consecutiva sobre los Lakers.