Embiid asegura que sufre de parálisis facial de Bell desde el mini-torneo

El pívot estelar de los 76ers de Filadelfia Joel Embiid fue diagnosticado con parálisis facial de Bell y que reconoció le ha afectado desde antes del mini-torneo de la NBA.

Embiid utilizó lentes oscuros en el podio después de que firmó 50 puntos en la victoria en el juego 6 de los Sixers ante los Knicks de Nueva York y dice que tiene varios síntomas que nublan su vista y lo mantienen con los ojos secos.

Embiid dijo que comenzó a tener síntomas "uno o dos días" antes de que los Sixers enfrentarán al Heat de Miami el 17 de abril en el mini-torneo. Embiid tuvo 23 puntos y 15 rebotes en la victoria que llevó a Filadelfia a la postemporada.

"Mi cuerpo estaba, no se sentía bien", admitió "Sí, es bastante molesto. La parte izquierda de mi cara, mi boda, mi ojo. Ha sido difícil. Pero no me doy por vencido. Voy a seguir peleando todo. Es desafortunado, así es como lo veo. Pero no es una excusa. Tengo que seguir empujando".

Embiid, MVP de la temporada pasada, atinó 13 de 19 tiros de campo y 19 de 21 tiros libres, así como cinco triples en el juego 3.

Los Knicks lideran la serie 2-1. El Juego 4 es el domingo en Filadelfia.