Lillard se somete a resonancia magnética en la rodilla y está en duda para el juego 4 de los Bucks

Damian Lillard se sometió a una resonancia magnética para determinar la gravedad de su lesión en el tendón de Aquiles y los Bucks de Milwaukee podrían no contar con su base estelar para el juego 4 de la serie de primera ronda de los playoffs ante los Pacers, aseguró el sábado el entrenador Doc Rivers.

Lillard saludó a varios reporteros en el hotel en el que se hospeda el equipo en Indianápolis y portaba una bota para caminar en el pie derecho, pero no respondió ninguna pregunta. Oficialmente Lillard y el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo se encuentran en duda para el domingo.

"No sabemos aún. No se ve bien, pero no sabemos aún", indicó Rivers sobre el estatus de Lillard. "Pronto nos van a dar los resultados de las pruebas, entonces sabremos un poco después".

Lillard estuvo cojeando por momentos en la derrota en tiempo extra de los Bucks 121-118 ante Indiana el viernes. El jugador elegido ocho veces al Juego de Estrellas se torció la rodilla cuando el alero de los Pacers Pascal Siakam cayó sobre su pie en el primer periodo. Se quedó en la cancha un momento antes de dirigirse al vestuario.

Lillard, de 33 años, regresó en el segundo periodo y terminó con 28 unidades y ocho asistencias.

Tras el juego, Lillard confirmó que también se lesionó el tendón de Aquiles cerca del final.