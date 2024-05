NBA suspende a Patrick Beverley 4 juegos por exabrupto en duelo de Bucks ante Pacers

MILWAUKEE (AP) — El base de los Bucks de Milwaukee Patrick Beverley fue suspendido el jueves cuatro encuentros sin paga la próxima temporada por la NBA, debido a sus actos tras el último encuentro de la primera ronda de la Conferencia Este ante los Pacers de Indiana.

La liga anunció la suspensión e indicó que Beverley fue castigado por "lanzar con fuerza un balón en múltiples ocasiones a los espectadores y por una interacción inapropiada con una reportera".

La suspensión fue dada a conocer un día después de que la policía de Indianápolis confirmó que estaba investigando el altercado de "un ciudadano y jugador de la NBA", ocurrido durante el juego del 2 de mayo, pero sin mencionar nombres.

Beverley le lanzó un balón a los aficionados en los minutos finales de la derrota en el sexto partido, por 120-98 en Indiana. Con ese resultado, los Bucks quedaron eliminados de la postemporada.

Las cámaras mostraron a Beverley sentado en la banca y lanzando a las gradas el balón, que le pegó a un aficionado en la cabeza a 2 minutos y medio del final. Después de que otro asistente le lanzó el balón de regreso a Beverley, que tenía el brazo extendido para recuperarlo, el base de los Bucks se lo arrojó.

Beverley habló de su comportamiento en "The Pat Bev Podcast" el miércoles. Aseguró que el público lo insultó usando una palabra que no le había dicho antes, pero añadió que sus acciones "no era excusables".

Tras el juego, Beverley no le permitió a la periodista Malinda Adams de ESPN que le hiciera preguntas durante la sesión grupal en el vestuario y dijo que era por que ella no se había suscrito a su podcast. Primero Beverley le pidió que quitara su micrófono y eventualmente le pidió que se alejara del grupo.

Los Bucks adquirieron a Beverley, de 35 años, proveniente de los 76ers de Filadelfia en el límite de canjes. Estaba bajo contrato de un año, por lo que se convertirá en agente libre con restricciones.