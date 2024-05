Toronto obtuvo la primera franquicia de la WNBA fuera de Estados Unidos

Toronto recibió la primera franquicia de la WNBA fuera de los Estados Unidos, y el equipo de expansión comenzará a jugar en 2026.

Kilmer Sports Ventures, liderado por Larry Tanenbaum, está pagando 115 millones de dólares por el equipo. Tanenbaum también es presidente y propietario minoritario de Maple Leaf Sports and Entertainment, el gigante deportivo de Toronto que también posee los Maple Leafs de la NHL y los Raptors de la NBA, junto con las franquicias de la MLS y la Canadian Football League de Toronto.

"Al crecer a nivel internacional, he estado tratando de pensar en los próximos pasos en una plataforma global", dijo la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, a The Associated Press antes del anuncio oficial el jueves por la mañana. "Nos ayuda a llegar a nuevas audiencias y atraer nuevos socios. Lo que me encanta de ir a otro país es que los niños y niñas pueden ver el baloncesto profesional femenino también es importante".

Toronto será la franquicia número 14 de la WNBA, y la expansión Golden State Valkyries comenzará a jugar el próximo año.

"Nuestras franquicias deportivas en Toronto están prosperando, pero nos falta una pieza fundamental: los deportes profesionales femeninos", dijo Tanenbaum a la AP. "El mundo finalmente se está dando cuenta de algo que ha estado ahí desde siempre: el inmenso talento, la pasión y la competencia en los deportes femeninos. Entonces, una vez más, vi una oportunidad y supe que estábamos en el lugar correcto en el momento correcto para traer el primer equipo de la WNBA de Canadá a Toronto. Y ahora lo hemos hecho, haciendo historia en el deporte".