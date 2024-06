Brady y Mahomes narran los vídeos promocionales de final de NBA Celtics-Mavericks

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- Tom, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, y Patrick Mahomes, tres veces campeón con los Kansas City Chiefs, dieron voz a los vídeos promocionales de las finales de la NBA que protagonizarán los Boston Celtics y Dallas Mavericks, a partir de este jueves., como leyenda de los New England Patriots, equipo con sede en Boston con el que ganó seis Super Bowls, fue el encargado de narrar la pieza correspondiente a los Celtics, que buscarán su título número 18 en la NBA.Del otro lado, Mahomes, quien nació en Tyler, Texas, y es un ferviente seguidor de los equipos de ese estado, se encargó de la voz en el vídeo de los Mavs, que van a la caza de su segundo anillo en la liga profesional del baloncesto estadounidense.En la presentación de los Celtics,hace referencia a la historia del equipo con más títulos de la NBA, junto con los Lakers, con 17 cada uno."¿En realidad quieres a Boston?, esa es una mala idea. Tenemos la cultura, la historia y estamos aquí. Puedes pensar que quieres a Boston, pero ten cuidado con lo que deseas, porque en este momento, querrás a cualquiera menos a Boston", dice un belicosoque invita a la batalla a lo largo del vídeo de los Celtics, de poco más de un minuto de duración.Mahomes responde a la invitación deen la pieza audiovisual de los Mavs."Si no crees en ganar este título, no deberías estar aquí", arranca el tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl.Y sigue con un discurso que tiene como objetivo inspirar para la consecución de un segundo trofeo Larry O'Brien que se una al que Dallas obtuvo en el 2011."Cuesta llegar tan lejos. Cada momento de tu vida te ha llevado a esto y si quieres tener ese trofeo costará mucho más. Nadie nos ponía en el mapa, nadie. Te has ganado la oportunidad de traer a Larry de regreso a Dallas. Eres una raza diferente, desafiante e inesperada. Vamos a conseguirlo", arenga Mahomes.La serie final de la NBA, que ganará el primer equipo que se imponga en cuatro de siete partidos, arranca este jueves con la visita de los Dallas Mavericks al TD Garden de Boston.