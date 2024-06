Andrés Féliz y su marcado compromiso con la selección; "me siento identificado"

Terminó su temporada en la Liga ACB y en lugar de Andrés Féliz decidir irse por el descanso, se inclinó por integrarse, más temprano que tarde, a los entrenamientos de la selección nacional de baloncesto.

Es uno de los puntos que impresionan al seleccionador del equipo nacional, Néstor -Che- García, al reconocer la existencia de "un núcleo importante" de jugadores que se sienten identificados con la selección. Sin enumerar figuras, es muy claro que en su lista está Féliz.

El armador del Club Joventut Badalona vio como su equipo faltó a los "playoffs", un paso frustrado para el nativo del sector de Guachupita. En lugar de tomar el verano para descansar, lo hará para competir por el sueño olímpico, que persigue República Dominicana.

Del 2 al 7 de julio, el país luchará por un puesto en Grecia, en un grupo de seis equipos y donde solo el ganador avanzará a los Juegos Olímpicos de París. "Yo me siento identificado desde el primer día", dijo Féliz. "Si tengo la disponibilidad, así voy cogiendo química con los que se van integrando".

Y precisa: "También vamos creando ya un sentimiento de lo que queremos hacer".

La selección de baloncesto se entrena esta semana en la cancha de la Federación Dominicana de Baloncesto con miras a ese torneo. El domingo parten a España. "Me siento bien que hayamos podido hacer algunos entrenamientos aquí antes de que el grupo marche a España", dice.

Un competidor

La Penya, como también se conoce su equipo, finalizó en el puesto 10 de la clasificación regular. Fuera de los primeros ocho, que los sembraría en la postemporada. Eso fue un caramelo amargo para Féliz.

"Esta temporada, en lo personal para mí fue buena", señala. "Pero soy un jugador que me gusta ganar y obviamente este año mi equipo no entró en postemporada y bueno esa parte no me agradó mucho porque como te he dicho, soy un ganador y me gusta estar en los eventos importantes y los momentos importantes de la temporada.

¿El Real Madrid? Rumores

El armador de la Penya finalizó con promedio de 15,0; 4,3 rebotes y 4,3 asistencias en 28 juegos, sexto en anotación de la segunda mejor liga de basket del mundo. Por su nivel de juego y con esos números se ha convertido en una atracción para el Real Madrid.

Eso, sin embargo, no pasa de rumores. "Esos son rumores que han surgido y solamente los rumores sobre un equipo así tan grande, creo que eso también suma a mi carrera", dijo Féliz a DL.

Y afirma: "Eso significa que vengo haciendo las cosas bien y me siento sumamente orgulloso de eso".

De momento no ha habido nada concreto, ni ningún tipo de acercamiento por parte del Madrid.

"Eso es algo que se está manejando confidencial. No tengo mucho conocimiento de eso", señala el jugador, quien tiene contrato hasta 2026, pero con una "cláusula de salida".

"Si pasa yo me sentiría más que orgulloso de eso", expresa.