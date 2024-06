París 2024: Jamal Murray y Gilgeous-Alexander entre integrantes de preselección de basket de Canadá

Canada Basketball (la federación de baloncesto de Canadá) anunció el miércoles los 20 jugadores que asistirán al campo de entrenamiento de la Selección Nacional Masculina senior en Toronto antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Luguentz Dort, entre otras grandes figuras de la NBA, encabezarán a la selección canadiense que competirá en el torneo de baloncesto de los Juegos de París 2024.

"Hoy es un gran momento para Canada Basketball y nuestro equipo nacional masculino senior", dijo Rowan Barrett, gerente general y vicepresidente ejecutivo del programa masculino senior y padre de RJ Barrett.

"Cada uno de estos jugadores está preparado para representar con orgullo a nuestro país en París, y esperamos reagruparnos la próxima semana en Toronto para comenzar lo que creo unificará a los canadienses en todo el país este verano", continuó el gerente en una publicación que hace Canada Basketball en su pagina.

"Este viaje comenzó en febrero de 2020 con los Clasificatorios FIBA AmeriCup, y quiero expresar mi sincera gratitud y aprecio a todos nuestros jugadores, entrenadores y personal de apoyo en múltiples equipos, ventanas de competencia y torneos que fueron fundamentales para que lleguemos a este punto", dijo Barrett.

Canadá entrenará tanto en el Centro Goldring para Deportes de Alto Rendimiento en el campus de la Universidad de Toronto, como en el Centro Atlético OVO del 28 de junio al 7 de julio.

Bennedict Mathurin y Shaedon Sharpe también asistirán al campo de entrenamiento para adquirir una valiosa experiencia en el Equipo Nacional Masculino Senior, pero no competirán por lugares en la plantilla este verano.

El verano pasado, Canadá capturó una histórica medalla de bronce, la primera medalla en una Copa Mundial Masculina en la historia del equipo, con una victoria por 127-118 sobre Estados Unidos en la Copa Mundial de Baloncesto Masculino FIBA 2023. En general, Canadá tuvo marca de 6-2 en el torneo. , incluidas victorias clave sobre varias federaciones entre las cinco primeras clasificadas.

Preselección de Canadá Nombre Equipo Liga Posición Kyle Alexander Hapoel Tel Aviv Israeli Basketball Premier League Delantero/centro

"Si bien ganar el bronce en la Copa del Mundo el verano pasado fue un primer paso importante para nuestro equipo, también demostró que todavía tenemos trabajo por hacer como grupo", dijo Jordi Fernández, mánager de la selección nacional masculina senior de Canadá.

"Si le preguntas a alguien dentro de nuestro equipo y programa, tenemos un impulso constante para mejorar y trabajaremos incansablemente durante el campo de entrenamiento y nuestro calendario de exhibición para prepararnos completamente para lograr nuestro objetivo final en los Juegos Olímpicos de París", agregó el técnico.

Después del campo de entrenamiento en Toronto, Canadá se dirigirá a Las Vegas, donde se enfrentará a la selección de USA Basketball en un partido de exhibición en el T-Mobile Arena el 10 de julio a las 7:30 p.m. Hora del Pacífico / 10:30 p. m. ET (tiempo del Este) como parte del USA Basketball Showcase. Los fanáticos de Canadá pueden ver toda la acción en vivo en Sportsnet.

Desde Las Vegas, el equipo viajará al extranjero para continuar su preparación en Francia antes de enfrentarse a la selección de ese país europeo (19 de julio, 3:10 p. m. ET / 12:10 p. m. PT) y al ganador del torneo clasificatorio preolímpico de Puerto Rico (21 de julio, 12:30 p. m.). p.m. ET / 9:30 a.m. PT) en Orleans.

Canadá fue incluido en el Grupo A para los Juegos Olímpicos de París 2024 y se enfrentará al anfitrión, el ganador del Torneo de Clasificación Olímpica de Grecia (27 de julio, 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT), Australia (30 de julio, 7:30 a. m. ET / 4:30 a.m. PT) y el ganador del Torneo Preolímpico de España (2 de agosto, 11:15 a.m. ET / 8:15 a.m. PT).

Los 12 equipos han sido divididos en tres grupos (A, B y C) de cuatro (4) equipos cada uno. Esta etapa de la competencia se jugará en un formato de todos contra todos, y cada equipo jugará contra todos los demás equipos de su grupo (un total de 3 juegos para cada equipo).

Los equipos clasificados en primer y segundo lugar de cada grupo y los dos mejores terceros clasificados de la Fase de Grupos se clasifican para la Fase Final. Una vez finalizada la fase de grupos se llevará a cabo un sorteo para determinar los emparejamientos de los cuartos de final.

Canadá se clasificó exitosamente para los Juegos Olímpicos de París 2024 como uno de los dos mejores equipos de la región de las Américas en la Copa Mundial de Baloncesto Masculino FIBA 2023. El equipo aseguró el lugar con una victoria 88-85 sobre España en la Segunda Ronda para avanzar a la cuartos de final.

París 2024 marcará el regreso de los equipos masculinos a los Juegos Olímpicos desde Sydney 2000. El equipo persigue la segunda medalla del país en baloncesto después de capturar la plata en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín.

Los Juegos de este verano serán la primera vez en 24 años que los equipos de baloncesto masculino y femenino de Canadá competirán juntos en unos Juegos Olímpicos, y también serán la primera vez que tres equipos de baloncesto representarán a Canadá, ya que el equipo nacional femenino 3x3 hará su debut olímpico. luego de que el deporte fuera agregado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Selección Nacional Masculina Senior de Canadá ocupa el séptimo lugar en el Ranking Mundial FIBA Masculino, presentado por Nike. Las clasificaciones se actualizaron tras la conclusión de los Clasificatorios Continentales FIBA – Ventana de febrero de 2024.