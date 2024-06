Eulis Báez, sin nervios, pero "emocionado" como dirigente en el baloncesto

Nada de nervios, pero sí "emocionado" es el estado del ex selección nacional de baloncesto, Eulis Báez, quien ahora experimenta, por primera vez, lo que es estar en el banquillo principal como mánager de un equipo en el alto nivel.

Báez, quien se retiró en 2023, es el entrenador jefe de los Leones de Santo Domingo, que compite en la Liga Nacional de Baloncesto (2-1, sin los juegos} del martes). Pero nadie se llame a sorpresa, no es la primera vez. En España ya estuvo como asistente en la LEB Plata, segunda división de la Liga ACB. "Ya llevo un año siendo asistente del segundo equipo en Gran Canaria", señaló.

Su nueva función ya la tenía pensada cuando se avecinaba el retiro. "Me propuse ser entrenador hace tiempo", señala Báez. Y no es lo único. En España no se dirige sin la licencia adecuada.

"Para ser entrenador allí tienes que hacer cursos de primer, segundo nivel y el superior", señala. Este último ya lo está terminando y solo debe de entregar, este mes, un último trabajo.

"No me siento nervioso. La verdad que no. Pero sí emocionado en esta nueva etapa", dijo.

La condición estaba en conocimiento de los Leones, quienes se pusieron en contacto con él con el fin de ver si guardaba interés en ser el entrenador.

Báez también fue jugador de esta organización, con la cual ganó un campeonato. "Es un reto bonito", lo define así. Y reconoce que es "exigente" dirigir a en la LNB. Pero ya Báez conoce esta liga y ha lidiado en diferentes escenarios, tanto el distrital como esta liga.

"Tenía claro hace muchos años que quería jugar hasta como yo me sintiera que mi nivel no es el adecuado para estar en la pista", dijo Báez, quien sostiene haberse marchado del baloncesto, como jugador, "súper satisfecho con mi carrera, co nlo que pude hacer durante estuve en cancha".

Jugar en el baloncesto universitario, ganar torneos centrobasket, su carrera en Gran Canaria y sus inicios en la ACB son parte de los lauros que saborea el nativo de Villa Consuelo.