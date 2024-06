Hawks afinan detalles para intercambiar a Dejounte Murray a los Pelicans, dice fuente a la AP

ATLANTA (AP) — Los Hawks de Atlanta están completando las conversaciones para canjear al productivo Dejounte Murray a los Pelicans de Nueva Orleans por un paquete que se espera que incluya a dos selecciones de primera ronda de draft, de acuerdo con personas con conocimiento de la negociación.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el intercambio no se había cerrado el viernes por la noche.

Se espera que los Hawks reciban al ala-pívot Larry Nance Jr. y al base Dyson Daniels en el acuerdo, así como selecciones de primera ronda en 2025 y 2029.

Los Hawks eligieron al francés Zaccharie Risacher, primera selección global del draft de la NBA el miércoles antes de intercambiar a AJ Griffin a Houston el jueves para obtener una selección de segunda ronda que usaron para obtener los derechos del alero serbio Nikola Djurisic.

El canje por Murray sugiere que la remodelación de los Hawks en el receso de temporadas podría apenas estar comenzando.

“Siempre vamos a buscar la forma de mejorar el equipo”, dijo el gerente general, Landry Fields, en la primera conferencia de prensa de Risacher en Atlanta. Fields no habló más de un interés por intercambiar a jugadores veteranos.

La combinación de Trae Young y Murray produjo puntos pero no se tradujo en éxito en los playoffs. Los Hawks terminaron 10mos en la Conferencia Este con marca de 36-46 en la temporada y no han ganado una serie de playoff desde que llegaron a las finales de la Conferencia Este en 2021.

La primera ronda de 2025 en las conversaciones comerciales fue adquirida por Nueva Orleans de los Lakers de Los Ángeles como parte del intercambio de Anthony Davis en 2019. Los detalles de la primera ronda de 2029 no eran definitivos.

Murray, de 27 años, promedió 22,5 puntos, el máximo número de su carrera, con 6,4 asistencias esta temporada. Ha promediado 15,4 puntos en siete campañas, incluidas cinco con San Antonio.