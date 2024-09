El negocio del aire acondicionado en el Palacio de Voleibol

Cada jornada de juego del Torneo de Baloncesto del Distrito Nacional que monta la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) le cuesta a la institución RD$75 mil por el uso del sistema de climatización de la instalación.

Diario Libre conversó con el viceministro administrativo de Deportes y Recreación (Miderec), Franklin de la Mota al respecto, y éste hizo referencia de que los pagos por uso de dicho sistema se realizan a la Federación de Voleibol Dominicana (Fedovoli) que preside Alexis García para cubrir la inversión realizada por Cristóbal Marte, que es el presidente del proyecto de selecciones nacionales de voleibol, para la reparación de la unidad de aire de la instalación.

Según las palabras del viceministro, se realizó el proceso en virtud de que había una empresa que estaba alquilando la unidad de climatización a un precio muy alto y "Marte prefirió involucrarse en el proceso, y está cobrando el dinero invertido y presentando las pruebas de sus ingresos y egresos por ese concepto de manera periódica", pero De la Mota no pudo explicar a Diario Libre cómo se estableció el acuerdo para realizar estas operaciones.

De la Mota tampoco pudo establecer por cuánto tiempo Marte tendrá el cobro del uso del aire acondicionado de la instalación, que es un bien del Estado y que fue comprado por el Gobierno al levantar la obra.

Diario Libre intentó contactar a Cristóbal Marte, pero se encuentra fuera del país y no respondió mensajes.

El pasado jueves 19 en su edición impresa este diario publicó un trabajo en el que se refleja los pagos que está realizando la Abadina por jornada de juego que, tomando en consideración las 22 jornadas de la Serie Regular y el máximo de jornadas de serie semifinal (5) y serie final (7), la Abadina habrá pagado RD$2.4 millones por el uso del sistema de climatización del Palacio de Voleibol en su torneo.

El presidente de la Abadina, el coronel de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, le dijo a Diario Libre que ellos deben pagar dos jornadas por adelantado para poder mantener vigente el acuerdo y que a largo plazo es una situación complicada para la institución mantener ese ritmo de pagos, ya que no era algo que ellos tenían presupuestado a esos niveles.

"No, para nosotros es imposible. Hasta el momento no sabemos de dónde vamos a obtener esos recursos, porque no estaba presupuestado ese volumen tan alto, pero si tenemos que hacer un tele maratón para pagarlo, lo vamos a hacer", expresó Pesqueira en una conversación el pasado jueves en el programa Grandes en los Deportes, de la emisora Escándalo, 102.5 FM.