El legendario LeBron James anuncia su respaldo a Kamala Harris

LeBron James respaldó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales a través de una publicación en las redes sociales el jueves.

"¿De qué estamos hablando aquí? Cuando pienso en mis hijos y mi familia y en cómo crecerán, la elección es clara para mí. ¡VOTA POR KAMALA HARRIS!", publicó en X junto con un video que comienza con una broma racista del comediante Tony Hinchcliffe e incluye fragmentos de audio del expresidente Donald Trump.

El video termina con la frase "El odio nos hace retroceder".

Entre sus cuentas de Instagram y X, James compartió el video y el respaldo a más de 200 millones de seguidores combinados.

James no es ajeno a desempeñar un papel en la política presidencial, habiendo formado el grupo More Than a Vote en 2020 en respuesta a la agitación racial y el ajuste de cuentas tras los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor. More Than A Vote trabajó con un grupo independiente de derechos electorales para luchar contra la supresión de votantes.

En 2024, la estrella de la WNBA Nneka Ogwumike asumió el liderazgo de la organización sin fines de lucro, que cambió su enfoque hacia las libertades de las mujeres.

James apoyó a Joe Biden durante las elecciones de 2020 y a Hillary Clinton en 2016.