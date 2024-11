Jugadores de la NBA aprovechan el partido de temporada regular para conocer la Ciudad de México

En el calendario de la temporada regular el partido entre los Wizards de Washington y el Heat de Miami aparece como uno más, pero para algunos jugadores es la oportunidad perfecta para probar cosas nuevas.

Uno de esos jugadores es el guardia de los Wizards, Jordan Poole, quien se apoyará en su excompañero Juan Toscano para dar un paseo por la capital del país previo al encuentro del sábado.

"Platiqué con Juan ayer y está en la ciudad y me va a enseñar algunas cosas que debo ver y probar, especialmente comida", dijo Poole entre sonrisas. "Es bueno tener a un amigo así y que me dé recomendaciones".

Poole y Toscano, quien tiene doble nacionalidad y juega para la selección mexicana, compartieron vestuario durante tres temporadas con los Warriors de Golden State, la última de ellas en el 2021-22.

Toscano actualmente milita en los Capitanes, equipo de la G-League que juega en la Arena Ciudad de México y que el sábado recibirá el duelo entre Wizards y Heat.

"Le dije que me lleve a un camión de comida", dijo Poole sobre sus deseos para la tarde libre en la Ciudad de México. "Yo no tomo mucho alcohol, pero si hay un lugar donde bebería es justo aquí".

Los dos equipos llegaron a México el jueves por la noche y ambos entrenaron este viernes a mediodía en la Arena Ciudad de México.

"Hay que disfrutarlo al principio, siempre son buenas experiencias, pero es un viaje de básquetbol", dijo el entrenador de Washington, Brian Keefe. "Estamos aquí para mejorar, para nosotros es un viaje de trabajo".

Un jugador que ya le ha sacado provecho a sus visitas a México es Jimmy Butler, quien estuvo en el país en diciembre del 2022 para un partido entre el Heat y los Spurs de San Antonio y aprovechó para probar chapulines.

Un par de días después de eso, Butler se ausentó de un partido por malestares estomacales. No está seguro de que ese platillo mexicano haya sido el causante de esos problemas, pero no quiere averiguarlo.

"No lo vuelvo a hacer, ya lo hice", dijo Butler. "No sé qué vamos a comer en la noche, será comida mexicana por seguro, pero si diré que me saltaré (los chapulines) esta vez".

Como ingrediente adicional a la visita, el encuentro entre los Wizards y el Heat se realizará precisamente el 2 de noviembre, cuando millones de mexicanos celebran a sus seres queridos que perdieron la vida. Se trata de una tradición que deriva de costumbres prehispánicas.

"No conozco mucho (de la celebración), sólo he visto la película Coco y como que me recuerda un poco de eso, pero estoy contento de estar aquí en Día de los Muertos y es muy emocionante", dijo el pívot Alexandre Sarr.

El encuentro será el 14to de temporada regular en México, que ha recibido partidos de la NBA desde 1992.

Uno de los jugadores más emocionados con el encuentro en la capital mexicana es el delantero Jaime Jaquez, quien por primera vez jugará un partido de la NBA en el país donde nació su padre y sus dos abuelos paternos.

"Estoy muy emocionado de estar aquí, tuve un buen día ayer, una buena cena, pude ver a mis familiares en la mañana", dijo Jaquez ante medio centenar de periodistas previo a la práctica. "Hay obvio demasiada gente aquí, son muchas las expectativas, pero trataré de ser yo mismo, disfrutar e ir un paso a la vez".

Actualmente, la NBA no tienen ningún jugador nacido en México. Anteriormente hicieron su paso Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez. Toscano-Anderson jugó en la liga estadounidense, pero como Jaquez nació en California.

"He tenido grandes experiencias en México, he venido desde que era pequeño, crecí con esa cultura", dijo el jugador. "Ahora con los reflectores sobre mí puedo mostrar mi lado mexicano porque eso es lo que quiere ver la gente. Me gusta ser esa persona a la que se puedan acercar y sentir orgullosos de tener a un mexicano en la NBA".

Jaquez fue seleccionado mexicano en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y también participó el verano pasado con la selección de Estados Unidos, dijo que tomará un tiempo antes de decidir por qué país jugará en el futuro.

Además dijo que espera que el partido pueda servir también para impulsar el desarrollo del baloncesto en Latinoamérica.

"Lo veo como un reto porque quiero ayudar a que crezca el juego y lo mejor que puedo hacer es jugar y ser fiel a mi corazón", dijo el jugador de segundo año.