Pelicans suspenden 1 partido a Zion Williamson por violar políticas del equipo

Los Pelicans de Nueva Orleáns suspendieron a su ala-pívot estelar Zion Williamson para el partido del viernes ante Filadelfia, por violar las políticas del equipo.

Williamson ha llegado tarde esta temporada a múltiples prácticas o vuelos de los Pelicans, lo que llevó a la suspensión.

"Ha habido varias ocasiones que llevaron a esto y así es como llegamos a esta decisión", dijo el entrenador Willie Green antes del encuentro contra los 76ers.

Por diversas lesiones, Williamson ha estado marginado de más partidos de los que ha jugado desde que fue elegido en el primer turno general dl draft, procedente de Duke en 2019. Ha participado en apenas siete de los 38 partidos de Nueva Orleáns esta temporada.

Los Pelicans han tenido una foja de 2-5 en esos partidos. Sin Williamson, su registro es de 5-26.

Mediante un comunicado, el joven de 24 años se disculpó con la propietaria del equipo, Gayle Benson, y con toda la organización por su comportamiento.

"Asumo toda la responsabilidad de esta suspensión", dijo. "He trabajado extremadamente duro en la rehabilitación para recuperarme y rendir para este equipo. No hay excusa para llegar tarde a las actividades del equipo. He ofrecido disculpas a la señora Benson y a mis compañeros y entrenadores, y también debo una disculpa a los aficionados. Puedo ser y seré mejor como compañero de equipo y miembro de esta organización".

Williamson mostró otro destello de su talento con una impresionante clavada el martes contra Minnesota.

Ese mate espectacular fue una especie de anuncio simbólico del regreso de Williamson, tras una ausencia de 27 partidos por lesión. Giró 360 grados en el aire, para hacer la volcada poderosa, describiendo un círculo ascendente con el brazo, para entusiasmar a la multitud.

Williamson sumó además seis rebotes, cuatro asistencias, tres robos y un bloqueo sobre el pívot de los Wolves, Rudy Gobert. Después de unos minutos en la cancha, animó al público con una clavada a dos manos en un largo pase de CJ McCollum.

Sin embargo, Williamson fue descartado para el siguiente partido contra Portland, a fin de darle descanso. Ahora se perderá dos partidos consecutivos, por la suspensión.

Los Pelicans juegan de nuevo el domingo en Boston.

"Esta suspensión de un partido es el resultado de no cumplir con nuestros estándares de equipo. Su dedicación a esta organización es de suma importancia para nosotros y para él", dijo David Griffin, vicepresidente ejecutivo de los Pelicans. "Ha asumido la responsabilidad de sus acciones y ha reafirmado ese compromiso con el equipo hoy. Estoy seguro de que continuará evolucionando positivamente dentro y fuera de la cancha".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.