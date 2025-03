Koby Brea, el portafolio de una estrella dominicana que hace dinero en la NCAA

El March Madness, la gran vitrina de las estrellas del baloncesto universitario de EEUU, ya está en marcha. Entre ellas, está el dominicano Koby Brea, líder de la universidad de Kentucky.

Es estudiante y hombre de negocios. Gana dinero con los contratos de patrocinio NIL. Invierte, vende su imagen, estudia gestión de finanzas. En una entrevista con EFE, el joven baloncestista traza su perfil empresarial.



Se llama Koby en honor a Kobe Bryant. Su padre, un fan de la Mamba Negra, eligió ese nombre y cambió la 'e' final con una 'y' para darle un toque distinto. Koby Brea nació en Nueva York de una familia dominicana. Pasó del instituto en el Bronx a ir a por el título NCAA con Kentucky.



Entre sus contratos NIL destaca Intuit TurboTax, una empresa estadounidense líder en consultoría sobre declaración de impuestos, con la que pretende fomentar una gestión sana de las finanzas.



"Estoy navegando el espacio de los negocios. Uno aprende más, uno no piensa solo en el presente, sino en el futuro y cómo puedes hacer para que ese dinero pueda durar mucho tiempo, para que pueda trabajar por ti", dijo Brea a EFE.



"Estoy aprendiendo cómo manejar mi dinero. Por ejemplo, tengo un fondo de jubilación para cuando me retire", añadió el dominicano.



Desde el año pasado, ha empezado a enfocarse personalmente en su declaración de impuestos.



"El año pasado fue mi primer año haciendo mis impuestos solo, para decirte la verdad fue súper difícil, no tuve mucha ayuda, es un nuevo mundo para mí. Tuve que aprender rápido. Este año TurboTax me ha ayudado bastante, me puedo enfocar en las cosas que son importantes para mí ahora mismo. Puedo mandar todos mis documentos a un experto y ellos o te ayudan a hacerlo, o ellos lo hacen completo sin ayuda mía. Para un estudiante como yo es mucho más fácil", afirmó.

Beneficiarse de 'Nombre, Imagen y Semejanza'

El mundo de los deportistas universitarios estadounidenses cambió por completo en 2021 con la llegada de los contratos NIL (Nombre, Imagen y Semejanza). Pasaron de ser estudiantes y de no poder recibir remuneración por su rendimiento, a tener acceso a importantes acuerdos de patrocinio.



"Las marcas quieren a alguien que tenga una imagen limpia, quieren que sus prioridades en redes sociales estén bien. Yo solo publico contenidos sobre baloncesto y quiero usar esa plataforma para tener un impacto sobre la generación que viene. Quiero tener una imagen limpia y quiero que las marcas vean que me enfoco en las cosas correctas", aseguró el dominicano.



Quiere maximizar la oportunidad que le dio Kentucky, a la que llegó tras su paso por Dayton, en Ohio. Puede seguir alimentando su sueño de llegar a la NBA y a la vez acceder a la universidad con beca. Estudiar en Kentucky University tiene un precio que oscila entre los 33.000 y los 59.000 dólares por año.



"Es mucho al principio, después tienes tu rutina. Tienes tu compromiso con tu deporte, después todavía tienes que estudiar, enfocarte en los libros. Necesitas balance. Para mí lo más importante es el deporte, luego la educación y luego el tiempo libre. Me levanto temprano, entreno, hago pesas, luego voy a clase. Es mucho pero es una bendición tener la oportunidad de ir al colegio gratis", contó a EFE.



Con la mente en la March Madness

El viernes Brea debutó con Kentucky en el primer partido de la March Madness, contra Troy, en su segunda participación en este torneo tras la de 2024.

Los Kentucky Wildcats ganaron el choque 76-57. Brea, aportó 12 puntos, capturó dos rebotes y otorgó tres asistencias.

Brea y los Wildcats enfrentarán el próximo domingo al Illinois Fighting Illini de Illinois que venció a Xavier con marcador 86-73, en el Fiserv Forum de Milwaukee.

"Es tan especial porque aquí es cuando pasan los momentos históricos de nuestro deporte. Uno se hace campeón, no estás representando solo a ti sino a tu familia, tu universidad. Y no hay seguridad de que vas a tener otro juego. Si pierdes, ahí se acabó tu año. Hay un nivel de desesperación, de no terminar tu año y seguir", reconoció Brea.



El dominicano creció con compatriotas como Al Horford, campeón NBA con los Boston Celtics, o Karl Anthony Towns, estrella de los New York Knicks, como ídolos. Pero también heredó de su padre la pasión por Kobe Bryant.



"Mi papá es gran fan de Kobe Bryant, y de los Lakers. Kobe fue lo máximo para él y cuando me tuvo a mí quería ponerme ese nombre y cambió la última letra para que yo fuera diferente. Me siento orgulloso de tener este nombre", admitió el jugador de Kentucky.



Destacó su orgullo dominicano y su sueño de volver a competir con la selección de su país cuando termine la temporada NCAA.



"Vengo de una familia dominicana, familia chiquita, vinieron a Nueva York temprano y me tuvieron a mí. Me han ayudado bastante para llegar al nivel que estoy hoy. Mi papá jugó baloncesto en la República Dominicana, ahí empezó el amor por el baloncesto. Empecé a los cuatro años, me crié en Nueva York, donde el baloncesto es muy grande", contó.



"Viendo a mi papá jugar me enamoré del juego, fui para el instituto en el Bronx, fui a la universidad de Dayton, donde estuve cuatro años. Me encantó todo allá. Todo cambió para mí. Este año me transferí a la universidad de Kentucky, estamos en marzo así que ahora se pone buena la cosa con la March Madness", concluyó.