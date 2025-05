El padre de Tyrese Haliburton no asistirá a los partidos de los Pacers en el futuro cercano

John Halliburton, el padre de la estrella de los Pacers Tyrese Haliburton, no asistirá a ninguno de los partidos de su hijo en el futuro cercano.

El anuncio de Indiana el viernes se produce después de que John Haliburton corriera a la cancha y confrontara al dos veces MVP de la liga, Giannis Antetokounmpo, después de que Tyrese Haliburton convirtiera de bandeja el enceste ganador, con 1.3 segundos restantes en tiempo extra para eliminar 4-1 a los Bucks de Milwaukee.

Los directivos de los Pacers se reunieron con John Haliburton tras el incidente.

Dicho incidente sucedió porque John Halliburton saltó a la cancha con una toalla de su hijo y la ondeó frente a Giannis gritando algunas cosas. Esto trajo como consecuencia que el griego se enfadara y se encarara con él al considerarlo como una falta de respeto. Al final todo quedó bien entre ambos, pero Giannis instó a la contraparte de su disputa a ser "humilde en la victoria".

La explicación de John Haliburton

Han pasado días desde la victoria de los Indiana Pacers, por ello ya las aguas están un poco más calmadas y en una entrevista con el medio TMJ4 News, John Haliburton contó su versión de los acontecimientos.

"Cuando me giré, puede que pareciera que lo estaba mirando, pero en realidad no era así... Estaba mirando a través de él, así fue en el momento. Sé que parecía que lo estaba desafiando con la mirada, pero no fue así. Sí, tenía la pancarta en la mano y estaba gritando: ´¡Yay, yay, yay!´. Giannis nunca me dijo nada, y yo nunca le dije nada a Giannis. No hubo un ida y vuelta".

Después de ese momento llegó el instante en el que se encararon y al respecto contó que la conversación fue de la siguiente manera:

"Él me agarró las manos, apoyó su frente contra la mía y me dijo: ´No me faltes el respeto. No me faltes el respeto´. Yo le respondí: ´No estaba tratando de faltarte el respeto´, lo cual es cierto. Te juro que no lo hice a propósito. Y luego le dije: ´Te quiero´. Él me respondió: ´Te quiero´. Nos dimos una palmada en el pecho, me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y se fue".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.