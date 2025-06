Rick Carlisle: "Me encanta la presión" que ofrece un séptimo juego de la final de la NBA

Rick Carlisle, entrenador de los Indiana Pacers, subrayó este sábado la importancia y trascendencia de que el anillo de la NBA se decida este año en un séptimo partido de las Finales entre su equipo y los Oklahoma City Thunder.

"Me encanta la presión. A medida que avanzas en tu vida competitiva en el deporte, aprendes que estos momentos son raros y tratar de replicar este tipo de situación es algo que uno busca incluso en la vida cotidiana. No es fácil hacerlo, no es fácil", explicó en una rueda de prensa.

"Así que estoy con muchas ganas de que llegue el séptimo partido. La última vez que tuvimos uno de estos en las Finales fue en 2016", recordó.

"Estos son momentos especiales, sin duda, tanto para los dos equipos como para nuestra liga, para este deporte y para el interés mundial que despierta el baloncesto. Es un momento para celebrar", añadió.

Los Thunder y los Pacers, con 3-3 en una serie vibrante y repleta de momentos icónicos, se jugarán este domingo el anillo en el séptimo partido de las Finales, un escenario que la NBA no vivía desde 2016.

La última vez que las Finales necesitaron un séptimo duelo para resolver el título fue hace nueve años.

Ocurrió cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James dieron la campanada y derrotaron a domicilio a los Golden State Warriors de Stephen Curry, el primer equipo en la historia en malgastar un 3-1 en la serie por el anillo.

El balance en los 19 precedentes anteriores de un séptimo partido en las Finales es de 15-4 para el equipo local.