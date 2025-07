Novak Djokovic: "Ahora mismo no soy favorito contra Sinner y Alcaraz"

El serbio Novak Djokovic negó que sea favorito en estos momentos contra el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, pero señaló que su mejor oportunidad para derrotarlos la tiene en Wimbledon.

Djokovic alcanzó sus decimosextos cuartos de final en el torneo londinense al derrotar al australiano Alex de Miñaur y fue preguntado en rueda de prensa sobre si coincide con su exentrenador Goran Ivanisevic, que considera que es el "único capaz" de derrotar a Sinner y Alcaraz en un Grand Slam.

"Me encanta Goran y me alegra que me apoye, pero creo que no soy favorito contra ninguno de los dos en estos momentos. Creo que ellos lo son, pero creo que probablemente mi mejor oportunidad contra ellos es aquí", dijo.

Y agregó: "Si me llega la oportunidad de enfrentarme a ellos querrá decir que estoy en las semifinales y en la final, por lo que trataré de encontrar mi mejor juego para ganar", manifestó.

"Creo que tengo una oportunidad, no hay dudas de ello. Creo que mis resultados en hierba son una prueba de mi confianza en esta superficie. He jugado un buen tenis este año, así que me encuentro bien y con confianza. Me veo motivado para ganar", añadió.

El serbio también confirmó que pudo hablar con Roger Federer después del partido y que el suizo, presente en el encuentro en la grada, le felicitó por el triunfo ante De Miñaur.

"Ha sido un encuentro muy corto, pero es muy bonito que esté por aquí. Es una de las grandes leyendas de nuestro deporte, así que es especial tenerle en la grada. Me alegro de haber roto la maldición y haber podido ganar enfrente de él. Es un gran alivio", dijo Djokovic