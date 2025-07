Vince Carter, leyenda de la NBA, busca ser más influyente como dueño de los Buffalo Bills

Vince Carter, miembro del Salón de la Fama de la National Basketball Association (NBA) y ocho veces All-Star, afirmó que buscará tener más participación en las decisiones como dueño minoritario de los Buffalo Bills de la NFL.

"Si voy a invertir en esto quiero estar bien informado y saber todo lo posible. Me he reunido con el gerente general, con el dueño y hemos conversado. Escucho y aprendo de todo eso, pero no solo quiero tener un nombre. Quiero participar", afirmó la leyenda de la NBA a través de Daytona Beach News-Journal.

Carter pasó a formar parte del grupo de propietarios minoritarios de los Bills en diciembre pasado junto a Tracy McGrady, otra exestrella de la NBA que fue siete veces All-Pro, y Jozy Altidore, exfigura de la selección de fútbol de Estados Unidos.

El objetivo de Vince Carter es ayudar a los Bills a regresar a un Super Bowl, algo que no logran desde 1993, e impulsarlos a ganar el primer trofeo Lombardi en su historia.

"Me gusta lo que estamos haciendo. Hemos reclutado y conseguido buenas piezas en esta agencia libre. Obviamente queremos consolidar el grupo de corredores en la que creo que James es una parte fundamental de lo que hacemos", señaló respecto a la disputa contractual que los Bills tienen con James Cook, corredor estelar.

Carter, quien jugó para ocho equipos de la NBA, aunque se le recuerda de manera especial por sus actuaciones con Toronto Raptors, añadió la importancia de que para la temporada 2025 de la NFL Buffalo se distinga por su fortaleza defensiva .

de la NFL se distinga por su . "Es fundamental que nuestra defensa esté en sintonía, porque si logramos detener a los rivales eso nos dará ventajas a la ofensiva en donde nos sentimos muy bien con nuestra línea de receptores, eso será clave para el éxito de la temporada", detalló.

Jugó fútbol americano

El entusiasmo del miembro del Salón de la Fama de la NBA por formar parte de los Buffalo Bills es, dijo, una sensación que aún no termina de procesar.

"Estoy encantado de formar parte de esto. Nunca imaginé, ni en mis sueños más locos, formar parte de un grupo de propietarios de fútbol americano", dijo.

"Por suerte, es un deporte que jugué, hasta después de mi primer año en la preparatoria Mainland, así que me siento cómodo. Pero no pensé que esta oportunidad se presentaría, y se presentó, ahora quiero participar al máximo", concluyó.