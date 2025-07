Scariolo: "Lo que más agradezco es haber compartido este camino con la gente"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, que dirigirá su último torneo con España en el EuroBasket 2025, antes de retornar al banquillo del Real Madrid, destacó este martes que lo que más agradece de esta etapa es el "haber compartido este camino con la gente".

Durante el acto de presentación de los jugadores que participarán en la cita europea, Scariolo remarcó que en el EuroBasket tiene que hacer lo que siempre ha realizado: "liderar el equipo, ser fieles a nuestra identidad y trabajar con humildad".

Asimismo, el técnico italiano destacó la cohesión como una de las señas de identidad de sus equipos: "Hemos sido capaces de competir sin egos y de reinventarnos para compensar déficits físicos o de experiencia".

Pierden figuras

También abordó la transición tras la retirada o ausencia de referentes como Rudy Fernández, Sergio Llull o Lorenzo Brown: "No se puede suplir su carisma ni su compromiso. Pero ahora hay espacio para que otros ocupen ese liderazgo. Me encantaría que varios lo hagan, no con palabras, sino con hechos".

Sobre Brown comentó que es una pérdida "gravísima" y "no solo en lo deportivo, sino porque tenía una voz muy valiosa para los jugadores jóvenes".

Con un grupo de menor edad, Scariolo señaló también que la ambición del equipo se mantiene intacta: "Queremos volver a ser un equipo del que los aficionados se sientan orgullosos. Puede que tengamos menos experiencia o talento, pero todo lo que tengamos lo vamos a dar". EFE

sa/jpd