José Vargas dice que en Europa se mantiene la calidad del basket

José Vargas jugó para la universidad de LSU entre 1984-1988. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

José - El Grillo - Vargas, uno de los más grandes jugadores dominicanos de todos los tiempos, es de opinión que en estos momentos, en Europa se juega un baloncesto más clásico, organizacional, y por ende de mejor calidad que en la NBA.

“Todo en Estados Unidos se torna más comercial. Es más un producto atractivo para el público”, asegura el ex miembro de la selección nacional.

Vargas entiende que en el Viejo Continente “se ha mantenido más la calidad del juego, como un todo. El baloncesto es una ciencia compleja, tanto a nivel defensivo como ofensivo hay mucha estrategia”, asegura quien se desempeñara como centro en varias ligas internacionales.

“A mí me gusta el juego que te exige todas las condiciones, movimiento de pelota, cómo sale el jugador libre, entre otros elementos”, dijo.

No quiso jugar NBA

Los Dallas Mavericks seleccionaron a Vargas con el pick número 49 en la segunda ronda del sorteo de novatos del 1988.

El jugador de 6-10 de estatura optó por no firmar un contrato mínimo no garantizado que le ofreció el club, para priorizar una carrera internacional donde fuera titular en sus equipos y no venir desde la banca.

“Les respeto a los que como prioridad tengan jugar en la NBA. No lo vi así en mi época”, aseguró.

LNB y selección

Vargas jugó en varios clubes a nivel local y afirma que la actual LNB da un gran impulso especialmente para el baloncesto del interior del país, ya que tradicionalmente el Distrito Nacional siempre acapara la mayorìa del apoyo económico tanto para los torneos como para los clubes que representan esa demarcación del país.

Sobre la selección nacional, entiende que con la gran cantidad de talento disponible, especialmente desde la LNB, ahora se pueden preparar equipos con jugadores para competir desde Juegos Olímpicos hasta Centroamericanos.