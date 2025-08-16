Luka Doncic enciende las alarmas tras recibir un golpe en la rodilla derecha ante Letonia

Luka Doncic, estrella de la selección eslovena de baloncesto, se retiró dolorido del partido amistoso de este sábado ante Letonia en el Xiaomi Arena de Riga después de que un compañero de equipo cayese sobre su rodilla derecha en un lance del juego.

El choque se produjo en el minuto 4 del tercer cuarto e hizo que Doncic no regresara a la cancha junto al resto de compañeros y se retirara directamente a los vestuarios cojeando de manera evidente.

Una vez tratado en los vestuarios, el base de Los Ángeles Lakers volvió vestido de calle al banquillo para presenciar el resto del encuentro junto a sus compañeros de equipo.

Esperan resultados

A la espera de las pruebas médicas a las que será sometido, el golpe en su rodilla podría poner en duda su participación con Eslovenia en el Eurobasket 2025, que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. EFE

pml/apa