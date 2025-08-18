Eulis Báez asume el rol de entrenador ayudante en el Dreamland Gran Canaria

El dominicano Eulis Báez asumirá el rol de entrenador ayudante de Jaka Lakovic en el cuerpo técnico del Dreamland Gran Canaria, tras la salida de Albert Oliver, sumándose así al equipo de trabajo compuesto por los grancanarios Víctor García y Asier Setién, según informó este lunes el club español.

Báez, leyenda del equipo amarillo, con el que jugó 355 partidos oficiales durante siete temporadas, y con el que se convirtió en el primer capitán en la historia del club en levantar un título ACB tras la consecución de la Supercopa Endesa 2017.

Báez retornó a la entidad grancanaria en el verano de 2023 para convertirse en ayudante de Pablo Melo en el filial amarillo.

Durante estas dos últimas campañas, Báez ha ejercido de ayudante de Melo, y también ha trabajado individualmente con "varios de los canteranos más prometedores de La Vega de San José".

Tras ocupar en 2023 el hueco dejado por Albert Oliver, ahora Báez promociona desde el conjunto filial para "aportar su granito de arena" en el cuerpo técnico liderado por Lakovic, que afronta su cuarta temporada como máximo responsable del banquillo amarillo.

Su carrera en España

Báez, que disputó 415 partidos en Liga Endesa a lo largo de catorce temporadas, ha dirigido en estos años, en época estival, a los Leones de Santo Domingo de la LNB, la liga nacional de República Dominicana. EFE

