Marco Belinelli

El italiano Marco Belinelli se retira del baloncesto a los 39 años

Es el único italiano en la historia en ganar el anillo de la NBA en 2014 con los San Antonio Spurs

    Expandir imagen
    El italiano Marco Belinelli se retira del baloncesto a los 39 años

    El italiano Marco Belinelli anunció este lunes en un vídeo que subió a sus redes sociales su retirada del baloncesto profesional a los 39 años, tras disputar la última temporada en las filas del Virtus de Bolonia, club en el que debutó. 

    Belinelli se retira siendo el único italiano en la historia en ganar el anillo de la NBA en 2014 con los San Antonio Spurs y tras una carrera de más de dos décadas.

    La decisión fue desvelada el pasado junio por el presidente y propietario del Virtus de Bolonia, Massimo Zanetti, pero no ha sido hasta este lunes cuando el jugador la ha hecho oficial en un vídeo en sus redes sociales. 

    Un buen tirador de larga distancia

    El escolta, reconocido como uno de los mejores lanzadores de tres puntos del baloncesto europeo, dio sus primeros pasos en la temporada 2001-2002 con el Virtus de Bolonia, en un equipo entrenado por Ettore Messina y con jugadores como el argentino Manu Ginóbili, el esloveno Matjaz Smodis o el francés Antoine Rigaudeau.

    Después de la temporada 2002-2003 firmó con el equipo rival de la ciudad, el Fortitudo Bolonia, donde permaneció hasta 2007, año en el que fue elegido en el puesto 18 de la primera ronda del 'draft' de la NBA por los Golden State Warriors.

    Esa temporada fue el inicio de un periplo en la liga estadounidense durante 13 temporadas, llegando a ganar el título en 2014 y el concurso de triples de la NBA el mismo año, ambos como parte de la plantilla de los San Antonio Spurs de Gregg Popovich.

    En 2020 decidió regresar al Virtus de Bolonia, equipo que capitaneó en su última etapa. Belinelli dice adiós con un palmarés en Europa de tres ligas (2005 con el Fortitudo, 2021 y 2025), cuatro Supercopas de Italia (2005 con el Fortitudo, 2021, 2022 y 2023), una Eurocup (2022) y el premio MVP al mejor jugador de la Lega italiana en la temporada 2023-2024. EFE

