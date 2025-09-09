Grecia vence a Lituania en el Eurobasket 2025

Giannis Antetokounmpo realiza una gestión ofensiva en el partido de cuartos de final del Eurobasket 2025. ( EFE )

Grecia logró clasificarse para las semifinales del Eurobasket con menos apuros de los previstos al superar a una Lituania efervescente (76-87) que solo le planteó problemas en la primera mitad y no logró acercarse a menos de tres puntos desde el primer minuto de la segunda.

Clasificada Turquía al imponerse previamente a Polonia (91-77), lituanos y griegos pugnaban por enfrentarse a esta en la lucha por acceder a la final en el lado del cuadro por el que no va Alemania, la principal candidata al título tras las sorprendentes eliminaciones de Serbia y Francia.

El equipo de Lituania, el mejor reboteador del torneo, tenía ante sí la complicada misión de secar en la pintura a Giannis Antentokounmpo, quizás uno de los jugadores más dominantes bajo el aro.

Y a pesar de empezar con un prometedor parcial de 7-0 a su favor, pronto comenzó a sufrir en esa batalla contra el coloso vestido de azul celeste.

En su caso el poderío colectivo en las capturas de los bálticos le impidió brillar individualmente en ese apartado, aunque sí lo igualaron sus compañeros.

En cambio, las dificultades para aportar ahí las suplió con puntos, hasta 11 de los 24 que anotaron los suyos en el primer cuarto, cerrado con una canasta de su cosecha y un triple del escolta Vasileios Toliopoulos.

De este último desde el exterior fueron también los primeros puntos helenos en el segundo acto, poco antes de que el equipo lograra irse hasta los once de ventaja que fueron su techo en la mitad inicial.

No le dejó crecer más el rival, que encabezado por el pívot Jonas Valanciunas comenzó a darle mordiscos a la renta favorable hasta dejarla en un raquítico punto después de un triple de Arnas Velicka.

Sin embargo, en una repetición de los hechos del primer cuarto entre Giannis Antetokoumpo y Toliopoulos, volvieron a anotar cinco puntos sin réplica justo antes del camino hacia los vestuarios, donde unos y otros se dejaron la magia colgada del perchero para ofrecer un plomizo comienzo de la segunda mitad.

Así, en los seis primeros minutos y medio, 10 de los 16 puntos llegaron desde la línea de tiros libres, incluidos los cinco que transformó Lituania.

El escolta Margiris Normantas, con dos canastas, sacó del letargo a los de Rimas Kurtinaitis, pero no lo suficiente para evitar que llegasen con doce de botín desfavorable a la media hora (52-64, m.30).

La capacidad de reacción que no tuvieron antes tampoco llegó por ciencia infusa en el último cuarto, donde solo los griegos fueron capaces de meter más de dos canastas seguidas, un triple de Kostas Papanikolau y un acierto de Toliopoulos, en los primeros ocho minutos.

Un parcial de 7-0, el propio de las urgencias del que no tiene nada que perder, permitió a los lituanos afrontar el último minuto a ocho, pero el eterno viaje final a la línea de tiros libres solo prolongó su agonía y no cambió el destino.

De esta manera, dos de los mejores jugadores del torneo, Giannis Antetokounmpo y Alperen Sengun, el segundo y el tercero con mayor valoración media, solo por detrás del esloveno Luka Doncic, se verán las caras en el duelo que decidirá quién aspira al oro y quién al premio de consolación de la medalla de bronce.

Ficha técnica:

76 - Lituania (19+19+14+24): Velicka (12), Syrvidis (6), Radzevicius (10), Valanciunas (24), Blazevic (4) -cinco inicial-, Normantas (5), Tubelis (1), Birutas (-), Giedraitis (7), Sedekerskis (3), Sargiunas (4)

87 - Grecia (24+20+20+23): Sloukas (11), Dorsey (6), Papanikolau (8), Mitoglou (5), Giannis Anteotkounmpo (29) -cinco inicial-; Samodurov (5), Toliopoulos (17), Kalaitzakis (2), Kostas Antetokounmpo (4).

Árbitros: Matthew Leigh Kallio (Canadá), Antonio Conde (España) y Martin Vulic (Croacia). Eliminaron por cinco personales a Normantas (m.34) y Kostas Antetokounmpo (m.39)

Incidencias: Partido de cuartos de final del Eurobasket 2025 disputado en el Arena Riga (Letonia). EFE

