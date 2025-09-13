Chris Duarte gana su primer título con el Unicaja

El Unicaja Málaga conquistó este sábado su decimoctava Copa de Andalucía al imponerse por 89-81 a un combativo Covirán Granada que plantó cara durante treinta minutos, pero cedió ante el empuje final de un rival en el que el dominicano Chris Duarte jugó su segundo partido y logró su primer título con su nuevo equipo, al que en esta ocasión aportó nueve puntos.

La igualdad marcó el primer cuarto, en el que, tras un problema técnico con el marcador que obligó a detener el encuentro, fue el Covirán el que dio un acelerón en el tramo final para acabar por delante los diez minutos iniciales (21-26, m.10).

El segundo periodo arrancó con un parcial de 4-0 para el Unicaja, pero, tras un intercambio de canastas con protagonismo para Chris Duarte en los malagueños y Matt Thomas en los granadinos, un parcial final de 9-0 permitió a los de Ibon Navarro marcharse con ventaja al descanso (45-40, m.20).

Tras la pausa, el acierto de cara al aro disminuyó en ambos equipos, circunstancia que aprovechó el Covirán Granada para reducir la diferencia y ponerse de nuevo por delante (49-48), cerrando el cuarto con una mínima ventaja tras un intercambio de triples (64-65, m.30).

El inicio del último cuarto trajo los minutos más calientes, con una falta técnica señalada al banquillo granadino, una inercia que aprovechó el Unicaja para elevar su ritmo, abrir una brecha de casi diez puntos y gestionar su ventaja hasta el final para asegurarse la victoria (89-81) y un nuevo título regional.

Ficha técnica

89 - Unicaja (21+24+19+25): Perry (7), Duarte (9), Barreiro (7), Tyson Pérez (16), Kravish (18) -cinco inicial-, Balcerowski (8), Web III (6), Kalinoski (3), Díaz (2), Castañeda (3), Sulejmanovic (7), Trujillo (-) y Tillie (3).

81 - Covirán Granada (26+14+25+16): Hankins (6), Matt Thomas (18), Munnings (2), Speight (11), Bozic (8) -cinco inicial-, Rousselle (6), Olumuyiwa (4), Aurrecoechea (-), Durán (-), Tomas (-), Kljajic (19), Gaye (-) y Burjanadze (7).

Árbitros

López, Ávila y Muñoz.

Incidencias

Partido correspondiente a la XXVIII Copa de Andalucía, disputado en el Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre de Córdoba ante 3,500 espectadores, lleno absoluto.