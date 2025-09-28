Mauricio Báez camina al ritmo de la danza de “Los Suero” para vencer a Los Prados en el TBS Distrito

Juan Miguel Suero ataca el aro en el partido del Mauricio Báez ante el Club Los Prados ( FUENTE EXTERNA )

Mauricio Báez camina a según el ritmo de la danza de los hermanos Suero, y ha sido así desde el retorno de la franquicia en el 2016, tras 13 años de ausencia en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Este domingo, en el primer partido de la doble jornada, los campeones vigentes del Mauricio vencieron 84-82 a la escuadra de Los Prados, en la continuidad de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Los Suero desplegaron su tórrida ofensiva para combinar 39 puntos, encabezada por el hermano menor Juan Miguel, quien anotó 21, más seis rebotes y tres asistencias, y el mayor Gerardo contribuyó con 18 encestes y cuatro capturas.

El importado Tony Farmer aportó 13 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, y Jaquan Lighfoot coló nueve.

Por Los Prados, Eddy Mercedes consiguió un doble-doble y muy cerca de la tripleta al encestar 21 puntos, atrapar 10 rebotes y repartir seis asistencias, B.J Fizgerald 17, William Cruz 16 y Daytone Jennings tuvo 14 dígitos y nueve capturas.

Líderes en el grupo "A"

Con esta victoria, el conjunto de Villa Juana pasa a comandar el grupo A con récord de 2-1, en su segunda al hilo, mientras que los pradendes caen por debajo 1-2, en el choque efectuado en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sede oficial del evento deportivo capitalino.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del lunes 29

El TBS Distrito 2025 dará continuación este lunes 29 con los partidos pospuestos del pasado viernes y que serán la sexta fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes El Millón y Bameso, y a las 9:00, San Lázaro ante Rafael Barias.