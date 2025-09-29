LeBron James aspira estirar su carrera al máximo: "Mi edad es como el vino"

LeBron James espera que esta vez pueda jugar más partidos junto a su hijo. ( FUENTE EXTERNA )

LeBron James, listo para comenzar su temporada número 23 en la NBA a sus 40 años, consideró este lunes que sigue sintiéndose joven y que su edad es "como el vino", en el día de medios de Los Ángeles Lakers previo al arranque de la temporada.

"Para mí se trata de ser el mejor jugador que puedo ser cada día. Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en pista, es algo que me da mucha satisfacción", dijo LeBron en rueda de prensa.

"Me encanta jugar, para mí la edad es solo un número, pero es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos chicos de mi edad capaces de jugar a ese nivel. Quiero inspirar a todos los que pueda", prosiguió.

"Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien", concluyó con una sonrisa.

LeBron dijo que lo que le motiva es su amor por el baloncesto.

"No sé, estoy ilusionado por la oportunidad de jugar a este deporte otro año. Estoy súper comprometido porque no sé cuándo terminará, pero es más pronto que tarde", aseguró.

"Lo que me motiva es que el amor por el baloncesto sigue siendo mucho, y el amor por el proceso es incluso más", añadió.

El número 23 de los Lakers manifestó su motivación por competir al lado de Luka Doncic, pero destacó que la presencia del esloveno en su equipo no cambiará el momento en el que decida retirarse.

La edad es solo un número

En una entrevista reciente con CGTN Sports Scene, el cuatro veces campeón dejó claro al medio que no le preocupan las preocupaciones sobre su edad. Explicó que la edad es solo un número, que se siente con energía y que cada vez que pisa la cancha lo da todo por sus compañeros, con el objetivo final de ganar.

El verano pasado, James tuvo que elegir entre probar suerte en la agencia libre o ejercer su opción de jugador de 52,6 millones de dólares para permanecer en la liga. Optó por esta última.

James comenzará la nueva temporada como la segunda opción ofensiva de los Lakers, un rol que nunca cobró el máximo protagonismo junto a Anthony Davis. Con Luka Doncic ahora en la plantilla, puede centrarse más en su juego creativo y en su tiro perimetral cada vez más fiable. Cuando el momento lo requiere, aún tiene la fuerza y el físico para atacar el aro con autoridad. Incluso a sus cuarenta, sigue siendo uno de los talentos más dominantes del baloncesto.

Juntos, LeBron y Doncic comenzarán la temporada con la mira puesta en un campeonato. Sea como sea, el próximo verano James será agente libre sin restricciones. Eso no significa necesariamente que dejará a los Lakers, pero sí significa que tendrá el poder de decidir si permanece en el equipo o incluso en la liga.