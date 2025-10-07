Don Bosco y La Cancha provocan cuádruple empate en el BSE

El ganador de la serie regular avanzará de forma directa a la final, segundo y tercero van a la semifinal y el último quedará eliminado. ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes Don Bosco y La Cancha se impusieron, lo que provocó un cuádruple empate en la tabla de posiciones del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE), dedicado a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

En el primer encuentro, Don Bosco (1-1) superó 77x69 al José Horacio Rodríguez (1-1), con una ofensiva repartida entre cuatro jugadores en cifras dobles, que impulsaron el ataque de los campeones del BSE de Moca.

El conjunto dirigido por Jonathan Sarnelly dominó los rebotes 48x37 y lanzó para un 34.5% desde la línea de tres, superando el 12.5% de sus rivales, en la justa avalada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Por Don Bosco se destacaron Tony Mitchel con 17 puntos y 13 rebotes, Darwin Rosario 14, y Mikael Ureña junto a Delvi Almonte con 13 tantos cada uno. Por José Horacio Rodríguez brillaron Juan Simé y Darious Monten con 16 puntos, y Johan Pichardo aportó 9.

La Cancha logra victoria dramática

En un cierre digno de final, el club La Cancha (1-1) derrotó 85x84 al San Sebastián (1-1) en un vibrante encuentro celebrado en el techado Dr. Ruber Lulo Gitte.

El San Sebastián tomó ventaja 84x83 con un canasto de José Rafael a falta de 24.3 segundos, pero Manauris Liriano respondió con una canasta decisiva de dos puntos, restando 14 segundos para sellar el triunfo de La Cancha.

En la última posesión, Willy Pérez intentó una penetración que no encontró el aro, decretando la primera derrota del Imperio Rojo.

Por La Cancha, Antonio Gordon encabezó la ofensiva con 30 puntos, Dominik Rosario aportó 19 con 11 rebotes, y Manauris Liriano añadió 8.

Por San Sebastián, Nargenis Ulloa encestó 27, Wilsin Peralta 20, Juan Junior Rosario 18 con 16 rebotes, y Rafael de Jesús 10.

Homenaje póstumo a Nicolás Cabrera

Durante el encuentro, el club San Sebastián rindió un sentido homenaje póstumo y retiro del número 15 a Nicolás Cabrera, figura emblemática que conquistó ocho campeonatos con la institución.

El emotivo acto contó con la presencia de doña Lidia Arroyo, madre del baloncesto mocano, quien acompañó a los familiares de Cabrera en este tributo a su legado como símbolo del Imperio Rojo.

Los familiares expresaron su agradecimiento al club y a los fanáticos por el cariño y respeto hacia Cabrera en estos momentos de profundo dolor.