Erik Spoelstra, técnico de Miami Heat, será el próximo seleccionador de EEUU, según medios

El entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, se convertirá en el próximo seleccionador del equipo masculino estadounidense de baloncesto, según informó este jueves la cadena ESPN.

Spoelstra sucedería al entrenador de los Golden Gate Warriors, y actual seleccionador estadounidense, Steve Kerr.

De confirmarse el nombramiento, Spoelstra dirigiría al combinado estadounidense en la Copa Mundial de 2027 y en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

La selección estadounidense se hizo con el oro en los Juegos de París de 2024. El equipo se enfrenta a un profundo cambio tras la decisión de Stephen Curry de no volver a la selección y porque LeBron James tendrá 43 años en 2028.

Dos veces campeón de la NBA

El técnico, que cumplirá 55 años el 1 de noviembre, ganó el campeonato de la NBA al frente de Miami Heat y con LeBron James en sus filas en dos ocasiones: 2011-2012 y 2012-2013. James fue declarado el jugador más valioso de ambas finales.

Además, llevó a los de Miami a otras cuatro finales del campeonato: 2010-2011, 2013-2014, 2019-2020, y 2022-2023.

Spoelstra ha pasado toda su carrera como técnico en la NBA en el equipo de Florida. Llegó a los Heat en 1995 como entrenador asistente y en 2008 se hizo cargo de la dirección técnica el equipo tras la dimisión de Pat Riley. EFE

