La Cancha y San Sebastián cierran la primera ronda en la cima del BSE 2025

Warlin Disla, del Don Bosco, en una acción ante Dominik Rosario, de La Cancha. ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes La Cancha y San Sebastián ganaron y ahora comparten el primer lugar del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

El refuerzo Antonio Gordon fue pura energía en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte, al encestar 39 puntos y capturar 16 rebotes en la victoria de La Cancha (2-1) sobre Don Bosco (1-2) con marcador de 89x86, en el torneo avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

El conjunto azul dirigido por Anderson Cabreja se fue al descanso abajo 40x36, pero ajustó su estrategia en la segunda mitad para sellar el triunfo y cerrar con fuerza la primera ronda del torneo.

Por los ganadores, además de Gordon, sobresalieron Manaury Liriano con 16 tantos y Dominik Rosario con 14. En tanto, por Don Bosco destacaron Warlin Disla con 20 puntos, Yeriel López 13, Delvi Almonte 12 y Tony Mitchell un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes.

San Sebastián gana en dos tiempos extras

El club San Sebastián (2-1) necesitó dos tiempos extras para imponerse 98x96 sobre el José Horacio Rodríguez (1-2), logrando así igualar el liderato de la justa.

Nargenis Ulloa encestó dos tiros libres decisivos que colocaba el marcador 97x96 delante el Imperio Rojo y en la siguiente jugada Yonathan Polanco cometió falta ofensiva sobre Elizaur Muñoz, cediendo la posesión al San Sebastián con 16.8 segundos por jugar.

El propio Ulloa volvió a la línea de tiros libres tras recibir falta de Malfrey Sánchez, anotando un lanzamiento que dejó la pizarra 98x96, antes de que el José Horacio perdiera la última posesión del partido.

Por los vencedores, Nargenis Ulloa firmó una actuación estelar con 32 puntos y 14 asistencias, seguido de Juan Junior Rosario con 22, Kelvin Rodríguez 15 y Elizaur Muñoz 11.

Por el José Horacio Rodríguez, Darious Monten aportó 25 puntos y 12 rebotes, Luiyi Rojas 22 y Malfrey Sánchez 9 unidades.