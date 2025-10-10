×
Suns

Los Phoenix Suns se llevan el partido en la prórroga ante los Brooklyn Nets en China

El partido se disputó este viernes en el Venetian Arena de Macao; significó la vuelta de la NBA a China

    Expandir imagen
    Los Phoenix Suns se llevan el partido en la prórroga ante los Brooklyn Nets en China
    Day’Ron Sharpe de los Brooklyn Nets (C) en acción contra Rasheer Fleming (I) y Khaman Maluach (D) de los Phoenix Suns durante el partido de los Juegos de la NBA en China entre Phoenix Suns y Brooklyn Nets, en Macao, China, el 10 de octubre de 2025. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES)

    Los Phoenix Suns vencieron en la prórroga por 132 a 127 a los Brooklyn Nets, dirigidos por el español Jordi Fernández, en un encuentro de pretemporada que se disputó este viernes en el Venetian Arena de Macao, y que significó la vuelta de la NBA a China seis años después.

    El estadio, con capacidad para 14.000 personas y propiedad de Las Vegas Sands Corp, albergará también otro partido entre ambos equipos este domingo. Se trata de la puesta a punto de los conjuntos de la NBA antes del inicio de la temporada regular, que empezará el 21 de octubre.

    Los Oklahoma City Thunder recibirán a los Houston Rockets, mientras que Los Angeles Lakers ejercerán de locales contra los Golden State Warriors en el estreno oficial del curso 2025-2026.

    Los Nets, al mando de Jordi Fernández por segundo año consecutivo, fueron de más a menos en el encuentro, tras un gran primer cuarto (29-39) liderados por Cameron Thomas, máximo anotador del equipo neoyorquino con 22 puntos y 3 rebotes.

    Tras el descanso, los Phoenix Suns le dieron la vuelta con un 30-13 demoledor, que le otorgó a la recta final la emoción e igualdad que necesitaba un partido que se acabó decidiendo en la prórroga.

    En el tiempo extra el escolta Jordan Goodwin (19-7) tiró del carro del conjunto de Arizona para llevarse el primer partido en tierras chinas.

