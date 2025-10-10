Los Phoenix Suns se llevan el partido en la prórroga ante los Brooklyn Nets en China

Day’Ron Sharpe de los Brooklyn Nets (C) en acción contra Rasheer Fleming (I) y Khaman Maluach (D) de los Phoenix Suns durante el partido de los Juegos de la NBA en China entre Phoenix Suns y Brooklyn Nets, en Macao, China, el 10 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES )

Los Phoenix Suns vencieron en la prórroga por 132 a 127 a los Brooklyn Nets, dirigidos por el español Jordi Fernández, en un encuentro de pretemporada que se disputó este viernes en el Venetian Arena de Macao, y que significó la vuelta de la NBA a China seis años después.

El estadio, con capacidad para 14.000 personas y propiedad de Las Vegas Sands Corp, albergará también otro partido entre ambos equipos este domingo. Se trata de la puesta a punto de los conjuntos de la NBA antes del inicio de la temporada regular, que empezará el 21 de octubre.

Los Oklahoma City Thunder recibirán a los Houston Rockets, mientras que Los Angeles Lakers ejercerán de locales contra los Golden State Warriors en el estreno oficial del curso 2025-2026.

Los Nets, al mando de Jordi Fernández por segundo año consecutivo, fueron de más a menos en el encuentro, tras un gran primer cuarto (29-39) liderados por Cameron Thomas, máximo anotador del equipo neoyorquino con 22 puntos y 3 rebotes.

Tras el descanso, los Phoenix Suns le dieron la vuelta con un 30-13 demoledor, que le otorgó a la recta final la emoción e igualdad que necesitaba un partido que se acabó decidiendo en la prórroga.

En el tiempo extra el escolta Jordan Goodwin (19-7) tiró del carro del conjunto de Arizona para llevarse el primer partido en tierras chinas.