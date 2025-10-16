Don Bosco y San Sebastián dominan la cima del BSE de Moca

Jonathan Bello, del Don Bosco, ante la defensa de Rafael Balines, de La Cancha. ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes Don Bosco y San Sebastián cerraron la segunda ronda con importantes victorias que los mantienen en la cima del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

En el primer encuentro de la doble jornada, los campeones del Don Bosco (4-2) superaron en un cerrado duelo 108x104 a La Cancha (2-4), en el torneo avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

En los minutos finales, Yeriel López encestó cuatro puntos decisivos que sellaron el triunfo manteniendo al Don Bosco en lo más alto junto al club San Sebastián (4-2).

La ofensiva ganadora fue liderada por Darwin Rosario con 35 puntos, Jonathan Bello 33, Mikael Ureña 23 y Yeriel López un doble-doble de 11 tantos y 11 rebotes. Por La Cancha, destacaron Jeremy Guzmán con 32 puntos y 19 rebotes, Antonio Gordon 31, Manuel Pérez 13 y Manauris Liriano 12.

San Sebastián se aferra al liderato del torneo

Con una gran actuación de los nativos Anderson García y Nargenis Ulloa, los subcampeones del San Sebastián (4-2) vencieron 91x76 al José Horacio Rodríguez (2-4), cerrando la segunda ronda del evento que organiza ASOBAE y el comité presidido por Enmanuel Bautista.

García y Ulloa se combinaron para 48 puntos, dominando la ofensiva y castigando la defensa del José Horacio desde todos los ángulos, para mantener al conjunto rojo y negro compartiendo el primer lugar, a falta de tres jornadas para concluir la serie regular.

Por San Sebastián, Anderson García logró 26 puntos y 11 rebotes, Nargenis Ulloa 22 y Juan Junior 14. En tanto que, por el José Horacio, Oneil Padilla aportó 16 puntos y 10 rebotes, Darious Monten 15 y Juan Cime 12.

El ganador de la serie regular avanzará de forma directa a la final, en tanto que el segundo y tercer lugar se disputará el otro boleto en la fase semifinal. El cuarto quedará eliminado.