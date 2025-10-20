Capitanes de la Euroliga eligen a Tavares como el rival deseado y a Lyles mejor fichaje

Los capitanes de los 20 equipos de la Euroliga eligieron a Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, como el jugador rival deseado para jugar en sus propios equipos, y a su compañero, el canadiense Trey Lyles, como el 'novato' más prometedor, durante la encuesta anual que realiza la competición al principio de la temporada.

Tavares, que ganó el premio MVP al Mejor Jugador de la Final Four con el Real Madrid en 2023, fue seleccionado por el 25% de los capitanes como el rival que preferirían en su propio equipo.

Lyles bien valorado

Asimismo, Trey Lyles, fichado por el conjunto merengue este verano, fue elegido como el jugador recién llegado "más emocionante" con el 20% de los votos.

Uno de los nombres habituales en este tipo de encuestas, el base estadounidense Mike James, base del Mónaco, MVP de la temporada 2023/2024 y máximo anotador de la competición, recibió el 25% de los votos como jugador más talentoso de la Euroliga.

Su compatriota, el escolta Kendrick Nunn, de Panathinaikos, MVP de la temporada 2024-25 y campeón de Europa con los griegos en 2024, obtuvo el 35% de los votos como el jugador más difícil de defender.

El base francés del Zalgiris Kaunas, Sylvain Francisco, se llevó el 20% de las votaciones de mejor manejador de balón. Por su parte, los pívots estadounidenses Donta Hall y Tyrique Jones, del Olympiacos y Partizán de Belgrado, respectivamente, registraron un 30% cada uno en la categoría de mejores 'matadores'.

No fue la única distinción en el equipo serbio, ya que el Partizán y la Sala Pionir fueron elegidos como "la mejor atmósfera" para jugar un partido de visitante con el 45% de los votos. EFE

pml/jl