Jean Montero ya le toma el piso a la Euroliga y el Valencia saca rédito

El ataque del Valencia Basket, su acierto en el triple y su variedad de recursos, le permitió este jueves doblegar al Armani Milán en su propia pista y romper una racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga pese a los 31 puntos del argentino Leandro Bolmaro, que forzó un final apretado en el que fue determinante un triple del dominicano Jean Montero.

Montero ya impulsó al Valencia en la primera parte y Bolmaro lideró la primera recuperación italiana antes del descanso. En la reanudación una lluvia de triples 'taronja' dio paso a una serie de penetraciones que elevó su renta hasta los 22 puntos pero el argentino y Armori Brooks empataron el encuentro y en un final apretado los fallos italianos y el dominicano decidieron.

Un vibrante intercambio de canastas abrió el partido y lo mantuvo equilibrado sus primeros minutos. Se decantó del lado visitante, que está más cómodo que el italiano a más posesiones, con la aparición en el choque de Montero, que aumentó las opciones ofensivas del Valencia.

El Milán trató de reequilibrar la balanza centrando sus ataques en los jugadores a los que defendía Montero pero Pedro Martínez lo retiró a tiempo y Brancou Badio le sustituyó en ataque siendo además más sólido atrás.

Regresó Montero a la cancha para el inicio del segundo cuarto y lo hizo con un mejor bagaje ataque-defensa, sumando puntos, generándolos y sin concederlos. La presencia del aguerrido Isaac Nogués elevó el mordiente atrás del Valencia y esa combinación obligó a Ettore Messina a parar el choque (20-35, m.13).

La presencia del certero y agresivo Darius Thompson permitió a los visitantes insistir en su castigo a las dudas italianas en la defensa del bloqueo central. Shavon Shields y, sobre todo, Bolmaro permitieron al Milán aguantar el tirón y reducir una ventaja que llegó a asomarse a los veinte puntos.

Ayudó también Nate Sestina, que hasta hace apenas unos días era jugador del Valencia, pero el equipo 'taronja' no perdió la calma y pudo salvar parte de su renta (48-54, m.20).

El paso por el vestuario devolvió la calma al Valencia, que machacó al Milán con siete triples en menos de cinco minutos para disparar su renta, ahora sí, a los veinte puntos. Que cuatro de ellos fueran de interiores, dos de Jaime Pradilla, uno de Nate Reuvers y otro de Matt Costello, dejó espacio para que empezaran a penetrar los exteriores (57-79, m. 26).

Sergio De Larrea y Omari Moore aprovecharon esos caminos, igual que lo volvió a hacer Bolmaro en la canasta contraria. El argentino, de nuevo ayudado por Ricci, volvió a reducir la renta visitante, esta vez de los 22 a los 11 puntos antes del inicio del último cuarto (74-85, m.30).

El Milán siguió recortando su desventaja de la mano de Brooks y, en el peor momento, el descanso del argentino, la defensa 'taronja' y la experiencia de Thompson y Costello permitieron al Valencia que corrieran los minutos sin perder el mando. Después fue Nate Reuvers el que le sostuvo.

Dos triples de Brooks y uno de Bolmaro elevaron al máximo la presión y a falta de dos minutos el estadounidense empató a 100 el choque. Tuvo tres opciones el Milán de ponerse por delante pero las falló y apareció Montero para con un triple devolver la iniciativa.

Un rebote de Pradilla y un tapón de Thompson fueron determinantes pero también un nuevo fallo italiano, esta vez de Brooks sobre la bocina para empatar.

Ficha técnica:

100.- Armani Milán (18+30+26+26): Bolmaro (31), Ellis (10), Shields (11), Ricci (13), Booker (6) -cinco titular- Mannion (-), Brooks (16), Guduric (7), Dunston (-) y Sestina (6).

103.- Valencia Basket (24+30+31+18): Thompson (16), Badio (11), Taylor (6), Sako (6), Costello (8). -cinco titular- Montero (18), Moore (13), De Larrea (4), Nogués (-), López-Arostegui (-), Pradilla (13) y Reuvers (8).

Árbitros: Belosevic (SER), Vilius (LTU) y Silva (POR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Forum di Milano ante unos seis mil quinientos espectadores.