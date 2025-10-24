Los Raptors inician la temporada en casa con una derrota ajustada 122-116 ante los Bucks

Giannis Antetokounmpo (c) de los Milwaukee Bucks encesta el balón este viernes, durante un partido de la NBA entre los Toronto Raptors y los Milwaukee Bucks este viernes, en Toronto (Canadá). ( EFE/ JULIO CESAR RIVAS )

Los Toronto Raptors perdieron este viernes por 116-122 ante los Milwaukee Bucks en el primer partido disputado esta temporada en su casa, en un encuentro en el que destacó Giannis Antetokounmpo con 31 puntos y 20 rebotes.

La estrella griega de los Bucks fue el máximo anotador del partido y el máximo reboteador. Además, Antetokounmpo sumó siete asistencias y un tapón. Su compañero Cole Anthony firmó una destacada actuación en Toronto tras salir desde el banquillo, con 23 puntos y siete asistencias.

En los Raptors brilló Brandon Ingram, adquirido la pasada temporada pero que no pudo debutar entonces por lesión. El alero sumó 29 puntos, de los que nueve fueron de triples, seis rebotes y tres asistencias.

El partido se inició con una hora de antelación sobre el horario previsto para evitar coincidir con el encuentro de la final de la Serie Mundial de béisbol que los Azulejos de Toronto y Los Ángeles Dodgers empezaron a disputar este viernes en la ciudad canadiense, a escasa distancia del estadio de los Raptors.

Los dos equipos habían iniciado esta semana con sendas victorias en su haber. Los Raptors ganaron el miércoles en Atlanta a los Hawks por 118-138, mientras que los Bucks se impusieron el mismo día por 120-133 a los Washington Wizards.

El juego comenzó con ventaja para los visitantes, con un Antetokounmpo inspirado en el tiro. En el primer cuarto, el griego acertó todos sus intentos a canasta y anotó 12 puntos, lo que permitió a su equipo cerrar el periodo con ventaja de 19-27.

Pero en el segundo cuarto, los Raptors impulsados por Ingram anotaron 10 puntos más que los Bucks, dejando el marcador 54-52 a su favor al descanso .

El tercer cuarto fue más igualado: los Raptors consiguieron 32 puntos por 34 de los Bucks.

El último cuarto se inició con un empate, 86-86. Pero en los últimos 12 minutos, la combinación de Gary Trent Jr., Antetokounmpo y Anthony superó a los Raptors para dejar el marcador final en un 116-122 a favor de los Bucks.