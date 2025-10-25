El Hiopos Lleida logra una trabajada victoria ante el Coviran Granada

El jugador del Hiopos Lleida C. Agada, y el jugador del Coviran Granada L. Costa, durante el partido de la jornada 4 de la Liga Endesa de Baloncesto entre el Hiopos Lleida y el Coviran Granada, este sábado en Lleida.- ( EFE/ ALEX LÓPEZ )

El Hiopos Lleida logró un triunfo muy trabajado ante un Coviran Granada que, a pesar de encajar la cuarta derrota y no conocer el triunfo en la Liga Endesa, demostró ser un equipo maduro y competitivo durante los cuarenta minutos y no puso las cosas fáciles a los locales (99-90).

La igualdad en el encuentro reinó hasta el último cuarto, cuando el equipo ilerdense logró romper el marcador y asegurar su tercera victoria en la liga gracias a un gran trabajo coral liderado por Melvin Ejim, que firmó 15 puntos, 8 rebotes y 23 de valoración.

Por su parte, Luka Bozic, que regresó a la que fue su casa durante la pasada temporada y anotó 21 puntos, y Elias Valtonen, con 26 de valoración, no fueron suficientes para lograr la victoria visitante.

El encuentro inició con un Granada muy intenso que firmó un parcial 0-6 de salida que contestó Millán Jiménez con un triple. Sin embargo, una larga pausa por problemas con el marcador frenó el ritmo del equipo nazarí, que vio como los locales remontaban el marcador (11-8, min 4).

En la segunda mitad del primer período, el choque entró en una fase de intercambio de golpes, con varias alternancias en el marcador, en la que ningún equipo logró imponer su ley.

Lluís Costa, recién llegado a la disciplina granadina, y Luka Bozic sostuvieron a los andaluces en ataque, pero no evitaron que el Lleida, con un juego más coral, se fuera por delante en el electrónico al término de los primeros diez minutos (24-22, min 10).

En el segundo cuarto, la igualdad siguió reinando en el parqué del Barris Nord. Los ilerdenses lograron coger una pequeña renta de cinco puntos, pero los de Ramón Díaz lograron neutralizarla en cuestión de segundos (28-29, min 14).

El intercambio de canastas entre ambos equipos prosiguió durante todo el cuarto, que, igual que el anterior, tampoco tuvo un claro dominador. Sin embargo, un arreón final de un Lleida liderado por Oriol Paulí (8 puntos en el período), abrió una nueva pequeña brecha antes del descanso (46-42, min 20).

El cuadro burdeos volvió del paso por vestuarios con una marcha más que los visitantes, y un parcial 10-1 de salida obligó a Ramón Díaz a parar el encuentro (56-43, min 23).

La reacción nazarí no tardó en llegar. Con ocho puntos seguidos, cinco de los cuales de Luka Bozic, los visitantes volvieron a apretar el marcador y provocaron que, esta vez, fuera Gerard Encuentra quien pidiera tiempo muerto (56-51, min 25).

Tras el parón, el Lleida recuperó la calma y la paciencia en ataque, y se hizo más fuerte en defensa, pero el Granada logró resistir a las varios intentos locales para aumentar la diferencia y dejó todo abierto para el último asalto (69-63, min 30).

Como ya sucedió en el tercer cuarto, el conjunto burdeos inició el período más metido que el Granada y volvió a superar los diez puntos de ventaja (74-63, min 32).

Ambos conjuntos se cargaron rápidamente de faltas personales y se situaron en bonus, algo que hizo bajar la intensidad defensiva y ralentizó el ritmo del encuentro por los múltiples tiros libres.

Durante el resto del período, el Lleida supo gestionar el ritmo del encuentro ante un Granada más precipitado que fue perdiendo fuelle en ataque. Los locales lo aprovecharon, y Corey Walden situó una nueva máxima renta que sentenció el encuentro (95-79, min 38).

Con el average todavía en juego, ninguno de los dos equipos dio el partido por terminado hasta el último segundo. Muestra de ello es el triple sobre la bocina de Jonathan Rousselle, que logró arañar siete puntos a los locales en el último minuto de encuentro (99-90, min 40).

Los mejores

99 - Hiopos Lleida (24+22+23+30): Batemon (13), Ejim (15), Agada (16), Diagne (4), Jiménez (5) - cinco inicial - Walden (7), Paulí (19), Zoriks (-), Golomán (2), Sanz (-), Shurna (10) y Krutwig (8).

90 - Coviran Granada (22+20+21+27): Rousselle (8), Valtonen (20), Thomas (20), Bozic (21), Hankins (1) - cinco inicial - Olumuyiwa (5), Costa (9), Aurrecoechea (-), Munnings (-), Kljajic (-), y Burjanadze (6).

Árbitros: Óscar Perea, Alberto Sánchez Sixto y Carlos Merino.

Incidencias: partido de la cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord ante 5.715 espectadores.

1012241

pbl/jl