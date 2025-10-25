OKC se pasea, los Sixers remontan y Santi Aldama aprovecha sus minutos en Memphis

Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, ganaron con comodidad este sábado en el campo de los Atlanta Hawks y siguen perfectos este curso con tres victorias de tres, en una jornada en la que los Philadelphia 76ers remontaron a los Charlotte Hornets y en los que el español Santi Aldama firmó otra actuación sólida en Memphis.

Aldama aportó 9 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones en los 20 minutos en pista en la victoria de los Grizzlies contra los Indiana Pacers, finalistas de la NBA en la última campaña.

El canario salió del banquillo y fue protagonista con una buena actuación en los dos lados de la pista. Conectó 4 de sus 9 tiros de campo y capturó 3 rebotes ofensivos.

Se ganó además los aplausos de su público con un espectacular tapón ante Obi Toppin.

El mejor de los Grizzlies fue otro jugador que comenzó en el banquillo, Cedric Coward, undécima elección absoluta en el último draft, quien firmó 27 puntos y 6 rebotes.

Ja Morant aportó 19 puntos para Memphis, que tiene un balance de 2 victorias y una derrota en este arranque de campaña.

OKC, sin prórrogas

La temporada de OKC había comenzado con dos victorias de dos, pero con notable sobrecarga de minutos. Los campeones de la NBA ganaron en su debut ante los Houston Rockets y en su segundo encuentro ante los Indiana Pacers pasando por dos dobles prórrogas.

Esta vez el triunfo en Atlanta fue mucho más cómodo.

Holgrem logró doble-doble

Chet Holmgren firmó un doble doble de 31 puntos y 12 rebotes, a los que agregó 3 robos, mientras que Gilgeous Alexander aportó 30 puntos en 28 minutos en pista. SGA, vigente MVP de la NBA, había metido 90 puntos en sus dos primeros partidos, 35 ante Houston y 55 ante Indiana.

El equipo de Mark Daigneault, gran favorito para volver a las Finales en esta temporada, puso el piloto automático en Atlanta pese a las bajas de Jalen Williams y de Alex Caruso, quien no pudo competir por el protocolo de la liga por los traumas en la cabeza.

No dieron opción a unos Hawks en los que Quin Snyder no pudo contar con el letón Kristaps Porzingis, Jalen Johnson ni Zaccharie Risacher. El español Eli Ndiaye tampoco formó parte de la plantilla. Nickeil Alexander-Walker fue el líder anotador de los Hawks con 17 puntos.

Pleno de los Bulls, remontada de los 76ers

También mantuvieron el pleno los Chicago Bulls, que tras vencer en casa a los Detroit Pistons ganaron en el campo de los Orlando Magic (110-98) con una gran actuación grupal.

Ya sin grandes estrellas en su plantilla, Josh Giddey lideró con 21 puntos a un grupo de 7 jugadores con dobles dígitos, entre ellos los suplentes Jalen Smith (16 puntos), Ayo Dosunmu (15), Patrick Williams (12) y Kevin Huerter (11).

Volvieron a la senda de la victoria los 76ers, aunque con tensión. Perdían por diez puntos con menos de seis minutos por jugar en el cuarto período, pero reaccionaron a tiempo para doblegar a los Charlotte Hornets (125-121).

En su primer partido del año en casa, Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 28 puntos y Quentin Grimes metió 28, además de conectar 5 triples, el último de los cuales para dar ventaja 122-119 a su equipo con apenas 14 segundos por jugar.

Joel Embiid, tras un modesto arranque de campaña, aportó 20 puntos (7 de 11 en tiros y 3 triples) en 20 minutos. El pívot sigue trabajando para alcanzar su mejor forma tras operarse en la rodilla el pasado abril. EFE

am/gbf