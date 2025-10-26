La magia del dominicano Jean Montero relanza al Valencia en el duelo de invictos

El jugador del Joventut de Badalona Ante Tomic, y el jugador del Valencia Basket Jean Montero, durante el partido de la jornada 4 de la Liga Endesa, disputado este domingo en el pabellón Roig Arena de Valencia. ( EFE/MIGUEL ÁNGEL POLO. )

La 'magia' del dominicano Jean Montero, en ataque, y defensa en el tercer cuarto de Kameron Taylor sobre Cameron Hunt dejó al Joventut sin su mejor referencia anotadora durante unos minutos clave en los que el Valencia Basket abrió la brecha que le permitió llevarse el duelo de invictos en la Liga española de baloncesto.

Arrancó el Valencia suelto y confiado y su 7-0 en un minuto y medio, con tres canastas tras otras tantas asistencias, llevó a Daniel Miret a parar el partido.

Tras su llamada al orden, el Joventut empezó a anotar por medio de Manuel Allen pero no consiguió interrumpir el clínic al poste bajo de Jaime Pradilla.

Los dos técnicos iniciaron su acelerada rotación y la presencia de Ricky Rubio dio nuevas opciones ofensivas a la Penya pero fue su mayor mordiente en la primera línea defensiva la que cambió el partido, porque empastró los ataques locales.

Un par de tiros exteriores salvaron al Valencia de perder el dominio del marcador al compensar los de Cameron Hunt para el conjunto verdinegro (27-24, m.10).

El exterior estadounidense continuó alimentando el marcador de los de Badalona y creó cierta psicosis en la defensa 'taronja', al encadenar quince puntos en apenas seis minutos.

Brancou Badio no era capaz de frenarle y el escolta del Joventut se fue al banquillo dejando a su equipo a las puertas de la remontada y con el depósito de confianza lleno (34-33, m.15).

Tres tiros tuvo el Joventut para el 'sorpasso' pero los falló y un nuevo triple de Kam Taylor dio aire al Valencia. Los visitantes mantuvieron la presión pero entre el dominicano Jean Montero y Darius Thompson se las arreglaron para contenerles.

Tuvo que reaparecer Hunt para, con un triple sobre la bocina del descanso, dejarlo todo como veinte minutos antes (44-44,m.20). El zurdo llegó al ecuador del choque con 18 puntos tras anotar siete de sus ocho tiros.

Otro triple verdinegro, esta vez de Ludde Hakanson, puso por primera vez por delante al Joventut en el inicio del tercer cuarto. Pero el Valencia no se alteró en buena parte porque Taylor logró secar a Hunt en un lado del campo y en el otro le castigó con puntos y faltas.

Otra vez lo tuvo que parar Miret (52-47, m.23). El estadounidense no anotó en el tercer parcial.

El Valencia olió las dudas de su rival y apretó. Nate Reuvers paró a Ante Tomic y Xabi López-Arostegui elevó la renta local por encima de los diez puntos por primera vez. Sin Hunt, el Joventut no encontró referente estable y el partido se le empezó a escapar (72-57, m.30).

Llegó el momento de Montero, que se estrenaba en el Roig Arena y que son sus penetraciones abrió en canal la defensa del Joventut.

La magia del dominicano llevó la renta local al umbral de los veinte puntos y aunque Hunt despertó ya no había partido pese a que la Penya lo consiguió maquillar un poco.

Ficha técnica:

102.- Valencia Basket (27+17+28+30): De Larrea (10), Moore (2), Taylor (17), Pradilla (12), Costello (5) -cinco titular- Badio (2), Nogués (2), Montero (16), López-Arostegui (6), Thompson (7), Sako (10) y Reuvers (13).

90.- Joventut (24+20+16+30): Vives (3), Hunt (28), Hanga (10), Dekker (3), Birgander (5), -cinco titular- Drell (3), Kraag (-), Ricky Rubio (13), Hakason (5), Allen (7), Tomic (13).

Árbitros: Conde, García y Sánchez. Eliminaron por cinco faltas al visitante Allen (m.40)

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 12.913 espectadores. EFE

