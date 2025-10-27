Anthony Edwards se pierde dos semanas por una lesión en el tendón de la corva

Anthony Edwards driblea el balón en el partido ante los Los Angeles Lakers. ( AFP )

El escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, estará, al menos, dos semanas de baja tras sufrir una lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha durante el partido del domingo contra Indiana Pacers.

Edwards se retiró del partido cuando apenas se habían jugado tres minutos y ya sumaba cinco puntos. Los Timberwolves vencieron por 114-110.

El escolta, tres veces All Star, había anotado 41 puntos en el debut contra los Portland Trail Blazers y otros 31 en la derrota del pasado viernes ante Los Angeles Lakers.

Un calendario difícil

En las dos próximas semanas sin Edwards, los Timberwolves se enfrentarán a rivales directos en la Conferencia Oeste como los Denver Nuggets, los Sacramento Kings y nuevamente los Lakers.

Edwards ha participado en 383 de los 402 partidos de temporada regular desde que fue seleccionado por Timberwolves con la primera elección del Draft de 2020, y nunca se ha perdido más de diez encuentros en un mismo año. EFE

