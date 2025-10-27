Wembanyama, modo avión

Recuperado tras la trombosis venosa que le dejó fuera en la segunda parte de la última temporada, el francés Victor Wembanyama regresó este año por todo lo alto.

Él solo suma más tapones que otros 25 equipos de la NBA. Es el primer jugador en la historia de la liga en conseguir al menos 100 puntos y 15 tapones en los primeros tres partidos del curso. Nadie defiende el aro como él. Así Wemby puso el 'modo avión'.

Wembanyama, primera elección absoluta en el draft de 2023, entregó a los San Antonio Spurs tres victorias de tres en este arranque de temporada y fue elegido este lunes como jugador de la semana en el Oeste.

Los datos oficiales de la NBA aseguran que mide 224 centímetros y pesa 107 kilos, pero por su rendimiento y protección del aro, en el entorno de la liga muchos creen que esos números se quedan cortos.

El pívot francés, de 21 años, aplastó a los Dallas Mavericks en su debut con 40 puntos, quince rebotes y tres tapones, selló 29 puntos, once rebotes y nueve tapones contra los New Orleans Pelicans y el último domingo tumbó a los Brooklyn Nets con 31 puntos, catorce rebotes y seis tapones.

Nadie en los casi 80 años de historia de la NBA había conseguido 100 puntos y 15 tapones en los tres partidos inaugurales del curso. Sus 18 tapones mejoran los números de 24 equipos de la liga en esta temporada.

Solo los Detroit Pistons (26), los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama (20), los Boston Celtics del también español Hugo González (19), Los Ángeles Clippers (19), además evidentemente de los Spurs (24), suman más que el pívot galo.

La trombosis lo cambió

El susto por la trombosis venosa en el hombro derecha sufrida el pasado febrero ha cambiado su manera de ver la vida, reconoció Wembanyama.

Aprovechó el último verano para realizar viajes con los que llevaba tiempo soñando. Por ejemplo, estuvo en la sede de la NASA en Estados Unidos, así como un templo Shaolin en China.

"La experiencia de la trombosis estuvo vinculada a lo que hice este verano. Regresé, hice rehabilitación para ser mejor que antes, pero hay una sensación de que la vida no es para siempre. Hay experiencias que nos perdemos en la vida, pero voy a perderme lo más mínimo. Es algo que quería hacer, y sólo porque estoy en la NBA no voy a dejar de hacerlo", contó Wembanyama en el último día de medios de la NBA.

"Es algo que te cambia la vida, pasé mucho tiempo por hospitales, con doctores, escuchando más malas noticias de las que quería. Es traumático, pero a largo plazo me hará bien. Aunque no lo deseo a nadie, te hace entender muchas cosas", añadió.

Y su reacción tras la trombosis, después del visto bueno de los doctores de los Spurs, fue apostar por un entrenamiento violento para acostumbrar su cuerpo a la intensidad física de la NBA.

"Me centré en regresar, rehabilitación, recuperar mis habilidades. Puedo garantizar que nadie trabajó como yo este verano. Me siento mejor, me veo más fuerte, todo es luz verde. Tengo más control, pero eso viene con un precio. Lo que hice este verano es de clase mundial, no creo que muchos han entrenado como entrenamos este verano", dijo.

"Tengo nuevas rutinas sin duda. Hice más entrenamiento en situación de partido, este verano decidí hace algo mucho más violento. Quería que mi cuerpo estuviera bien", agregó el francés. EFE

am/hbr