×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
NBA
NBA

Wembanyama y Giannis, mejores jugadores de la primera semana de la NBA

El francés se perdió la segunda parte de la última campaña por una trombosis venosa en un hombro

    Expandir imagen
    Wembanyama y Giannis, mejores jugadores de la primera semana de la NBA
    Víctor Wembanyama y Giannis Antetokounmpo fueron escogidos como jugadores de la semana en la NBA. (AFP)

    El francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, fueron elegidos este lunes como mejores jugadores de la primera semana de la NBA.

    Wembanyama firmó un espectacular arranque de temporada, con un promedio de 33.3 puntos, 13.3 rebotes y seis tapones por encuentro en las tres victorias de tres cosechadas por los Spurs.

    Wembanyama estuvo fuera por trombosis

    El francés, que regresó a competir tras perderse la segunda parte de la última campaña por una trombosis venosa en un hombro, viene de un partido de 31 puntos y catorce rebotes en la victoria lograda contra los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

    En el Este, Antetokounmpo comenzó el curso con un promedio de 36 puntos, 16 rebotes y siete asistencias en tres partidos con los Milwaukee Bucks.

    RELACIONADAS
    • El equipo de Doc Rivers sumó dos victorias y una derrota en la primera semana. EFE

    am/hbr

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 