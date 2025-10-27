Wembanyama y Giannis, mejores jugadores de la primera semana de la NBA

Víctor Wembanyama y Giannis Antetokounmpo fueron escogidos como jugadores de la semana en la NBA. ( AFP )

El francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, fueron elegidos este lunes como mejores jugadores de la primera semana de la NBA.

Wembanyama firmó un espectacular arranque de temporada, con un promedio de 33.3 puntos, 13.3 rebotes y seis tapones por encuentro en las tres victorias de tres cosechadas por los Spurs.

Wembanyama estuvo fuera por trombosis

El francés, que regresó a competir tras perderse la segunda parte de la última campaña por una trombosis venosa en un hombro, viene de un partido de 31 puntos y catorce rebotes en la victoria lograda contra los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

En el Este, Antetokounmpo comenzó el curso con un promedio de 36 puntos, 16 rebotes y siete asistencias en tres partidos con los Milwaukee Bucks.

El equipo de Doc Rivers sumó dos victorias y una derrota en la primera semana. EFE

am/hbr