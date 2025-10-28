Los Blazers de Tiago Splitter castigan a unos Lakers sin Doncic ni LeBron

Tiago Splitter, de los Portland Trail Blazers, dirige la jugada durante el primer cuarto en el Moda Center el 24 de octubre de 2025 en Portland, Oregón ( FOTO DE TOM HAUCK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP )

Los Portland Trail Blazers del técnico interino brasileño Tiago Splitter ganaron este lunes por 122-108 en el campo de Los Ángeles Lakers, que no podían contar con Luka Doncic ni LeBron James, ambos lesionados.

Con Splitter en el banquillo tras el arresto de Chauncey Billups por un escándalo de póquer y mafia, los Blazers sumaron su segunda victoria de la temporada.

Los Lakers jugaron sin Doncic, baja al menos hasta el próximo domingo por un esguince en un dedo, ni LeBron, quien convive con un problema de ciática. Tampoco estuvo Marcus Smart, ausente por molestias musculares en un cuádriceps.

Por los Lakers, el dominicano Chris Mañón jugó cuatro minutos y tomó un rebote.

Austin Reaves, que el domingo había firmado 51 puntos contra los Kings, volvió a brillar, con 41 puntos. El equipo de JJ Redick ganó dos partidos y perdió dos en esta temporada.

El máximo anotador de los Blazers fue Deni Avdija con 25 puntos, y Jrue Holiday aportó 24.

Victoria de los Warriors

En el Chase Center de San Francisco, los Golden State Warriors doblegaron con autoridad a los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama (131-118).



El canario aportó catorce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 22 minutos en pista saliendo del banquillo. Falló los dos libres lanzados, lo que provocó una vistosa reacción provocadora de Draymond Green.



Jonathan Kuminga guió a los Warriors con un doble doble de 25 puntos y doce rebotes. Steph Curry contribuyó con 16 y cuatro triples.